Emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Emekli maaşımın ne kadar olduğunu nasıl öğrenirim?

Emekli olmak için emeklilik şartlarını sağlayan kişiler emekli olmaya hak kazanır. Kişi emekli olduktan sonra prime, alınan maaşa ve çeşitli faktörler doğrultusunda hesaplanan emekli maaşı almaya başlarlar. Emekli maaşları çalışılan meslek grubuna, ne kadar çalışıldığına gibi unsurlara göre farklılık gösterebiliyor. Emekli maaşının ne kadar olduğunun öğrenmenin en güvenli yollarından birisi Sosyal Güvenlik Kurumunun ve e-Devlet sayfasındaki hesaplama robotlarını kullanmaktır. Peki, emekli maaşının ne kadar olduğunu nasıl öğrenebiliriz?

Emekli maaşımın ne kadar olduğunu nasıl öğrenirim?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri zaman zaman kafa karıştırıcı ya da beklenenden zor olabiliyor. Yıllara göre değişen emeklilik şartları, aylık bağlanma oranları, gösterge rakamları gibi birçok farklı etken işi karmaşıklaştırabiliyor. Emekliler ya da emekli adayları, bu hesaplamaları yapmak yerine internet üzerinden sadece birkaç dakika içerisinde emekli aylığı sorgulama işlemlerini hiçbir aksilik çıkmadan halledebiliyor. Emekli aylığı bilgileri ise bu yola başvurulduğunda daha net ve güvenilir oluyor. Hem e-Devlet Kapısı hem de Sosyal Güvenlik Kurumunun kendi internet sitesi halka emekli maaşı sorgulama işlemleri için sekmeler bulunuyor. İşlemler için takip edilmesi gereken adımlar ise oldukça basit.

Öncelikle e-Devlet Kapısı üzerinden emekli maaşı sorgulama yapmak isteyenlerin e-Devlet Kapısı şifresine sahip olmaları oldukça önemli. Şifresi olmayan emeklilerin, yakınlarında bulunan bir PTT şubesine gidip şifrelerini almaları gerekiyor. Bu şifrenin kaybedilmemesi ya da unutulmaması da mühim. Yeni bir şifre almak için bir PTT şubesine gidilmesi halinde ilk şifreyi alırken ödenenden daha fazla ödeme yapılması talep edilebiliyor.e-Devlet Kapısı, sadece emekli aylığı sorgulama işlemleri için değil nüfus işlemleri, vergi borcu sorgulama, dava dosyası sorgulama gibi daha birçok kolaylık sağladığı için oldukça işe yarar olduğunu göz önünde bulundurarak en kısa sürede şifre sahibi olunması önem taşıyor.

Emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

e-Devlet Kapısı şifresini bir PTT şubesinden aldıktan sonra ise emekli maaşı sorgulama işlemleri için yapılması gerekenlerin basit olduğu söylenebilir. Madde madde tüm adımlar şu şekilde sıralanabilir:

PTT’den alınan şifreyi kullanarak TC kimlik numarası ile E-devlet Kapısı’na giriş yapılır. (Bu işlem için şu linke tıklayabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/)

Açılan sayfada “Size nasıl yardım edebilirim?” kısmı bulunur.

Buraya emeklilik tipine göre “4A emekli maaşı sorgulama” veya “4B emekli maaşı sorgulama” ya da “4C emekli maaşı sorgulama” yazılır.

Yönlendirilen sayfa üzerinden önergeler takip edilerek emekli aylığı sorgulama işlemleri tamamlanır.

Alternatif seçenek olarak aşağıdaki linklerden 4A, 4B ve 4C emekli aylığı sorgulama işlemleri için gerekli sayfalara direkt ulaşım sağlanabilir:

4A emekli maaşı sorgulama işlemleri için: https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi

4B emekli maaşı sorgulama işlemleri için: https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi

4C emekli maaşı sorgulama işlemleri için: https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi

Direkt bu linklerden ulaşım sağlandığında ilk olarak kimlik doğrulama yapılması gerekecektir. e-Devlet Kapısı üzerinden emekli aylığı sorgulamak yerine başvurulabilecek diğer bir yöntem ise SGK’nın kendi internet sayfasını kullanmak. Tek yapılması gereken, TC kimlik numarası, sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve doğum tarihi bilgilerini girmek. Bilgiler doğru girildiği sürece Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sayfası üzerinden de hızlıca emekli maaşı sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylığı sorgulama işlemlerine ayrılan sayfasına bu linkten ulaşabilirsiniz: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/



