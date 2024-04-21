HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Engelli komşusuna dehşeti yaşattı! Burnunu kırdı ardından semaverin üzerindeki sıcak suyu döktü

Engelli komşusuna dehşeti yaşattı! Burnunu kırdı ardından semaverin üzerindeki sıcak suyu döktü

21.04.2024 20:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da komşu aileler arasında gürültü ve balkona çamaşır asılması nedeniyle kavga çıktı. Üst kat komşusunun tekmeli ve yumruklu saldırısına uğrayan bedensel engelli olan Niyazi Gedik'in burnu kırıldı. Aynı kişi ardından ise Gedik'in üzerine semaverdeki sıcak suyu döktü. Niyazi Gedik ile sıcak su ile yanan eşi Çiğdem Gedik hastaneye kaldırılırken, saldırgan M. Ü. ise gözaltına alındı.

Engelli komşusuna dehşeti yaşattı! Burnunu kırdı ardından semaverin üzerindeki sıcak suyu döktü

Olay Amasya'nın İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda komşu olan yüzde 45 bedensel engelli Niyazi Gedik ile eşi Çiğdem Gedik üst katta oturan M.Ü. ve E. Ü. arasında gürültü ve balkona asılan çamaşırların üzerlerini ıslatılması nedeniyle tartışma çıktı.

ENGELLI-KOMSUSUNUN-BURNUNU-KIRDI-ARDIND_43101 (2)

YANAN SEMAVERİN ÜZERİNDEKİ SICAK SUYU DÖKTÜ

Eşlerin de katıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Apartman önündeki kavgada M. Ü., komşusu Niyazi Gedik’e yumruk atarak burnunu kırdı. Ardından Niyazi ve eşi Çiğdem Gedik’e apartman önünde yanan semaver üzerindeki sıcak suyu döktü. Gedik çiftinin vücudunda yanıklar oluştu.

ENGELLI-KOMSUSUNUN-BURNUNU-KIRDI-ARDIND_43101

KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik çifti ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M. Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı.

dde

Tedavisinin ardından taburcu edilen Gedik çifti, komşularından şikayetçi oldu. Yaşanan olayı anlatan Niyazi Gedik, “Bir ay öncesinde üst kattaki komşumuzla eşim, ses ve gürültü meselesinden tartışmışlardı. Biz kendisini kibarca uyarmıştık. Sonra biz olayın üzerini kapattık. İki gün öncesinde yine eşimle eşi balkondan tartışmışlar. Bizim balkonda çamaşırlarımız seriliyken üst kattaki komşumuz kendi balkonunu yıkamış. Yıkarken de aşırı derecede su bizim balkondaki çamaşırlarımıza dökülmüş. Eşim de kendisini uyarmış aralarında bir tartışma olmuş. Dün de ben çocuğumu bahçede gezdiriyordum. Apartmandaki komşular da bahçede semaver yakıp çay içiyorlardı. Ben ve eşim diğer komşularımızla sohbet ederken üst kattaki komşum ile eşi geldi. Bu konuları konuşurken birden üzerimize semaverdeki sıcak suyu döktü. Yere düştüm, yerde yatarken tekmeler atıp burnumu kırdı. Araya komşularımız girdi. Ben o tekmeyle bayılmışım, gözümü ambulansta açtım. Semaveri üzerimize attığından dolayı vücudumuzda yanıklarımız var. Kendilerinden şikayetçi olduk." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. Ü., bu sırada gazetecilerin sorusu üzerine kendisine iftira atıldığını öne sürdü. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'tan dikkat çeken açıklama: "Büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'tan dikkat çeken açıklama: "Büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak"
Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu! O iddiaların ardından polis harekete geçtiSosyal medyadaki görüntüler gündem oldu! O iddiaların ardından polis harekete geçti
Yaylaya ot toplamak için gitti, bir daha geri dönmedi! Betül'ün cansız bedeni bulunduYaylaya ot toplamak için gitti, bir daha geri dönmedi! Betül'ün cansız bedeni bulundu
Anahtar Kelimeler:
Amasya komşu
En Çok Okunan Haberler
Korkunç iddia! İşte Benim Stilim yarışmacısı sevgilisi tarafından öldürüldü

Korkunç iddia! İşte Benim Stilim yarışmacısı sevgilisi tarafından öldürüldü

Belediye Başkanı açıkladı: "Daha önceden bu kadar olmuyordu"

Belediye Başkanı açıkladı: "Daha önceden bu kadar olmuyordu"

Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını hayat kadınları üzerinden savundu!

Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını hayat kadınları üzerinden savundu!

Yer: Batı Şeria! Filistin bayrağını indirmeye çalışan İsrail askeri böyle havaya uçtu: Kan donduran anlar!

Yer: Batı Şeria! Filistin bayrağını indirmeye çalışan İsrail askeri böyle havaya uçtu: Kan donduran anlar!

Uykusunda boğazını kesti! 14 yaşındaki kız çocuğu, baba katili oldu

Uykusunda boğazını kesti! 14 yaşındaki kız çocuğu, baba katili oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.