Engelli komşusuna dehşeti yaşattı! Burnunu kırdı ardından semaverin üzerindeki sıcak suyu döktü

Olay Amasya'nın İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda komşu olan yüzde 45 bedensel engelli Niyazi Gedik ile eşi Çiğdem Gedik üst katta oturan M.Ü. ve E. Ü. arasında gürültü ve balkona asılan çamaşırların üzerlerini ıslatılması nedeniyle tartışma çıktı.

YANAN SEMAVERİN ÜZERİNDEKİ SICAK SUYU DÖKTÜ

Eşlerin de katıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Apartman önündeki kavgada M. Ü., komşusu Niyazi Gedik’e yumruk atarak burnunu kırdı. Ardından Niyazi ve eşi Çiğdem Gedik’e apartman önünde yanan semaver üzerindeki sıcak suyu döktü. Gedik çiftinin vücudunda yanıklar oluştu.

KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik çifti ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M. Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Gedik çifti, komşularından şikayetçi oldu. Yaşanan olayı anlatan Niyazi Gedik, “Bir ay öncesinde üst kattaki komşumuzla eşim, ses ve gürültü meselesinden tartışmışlardı. Biz kendisini kibarca uyarmıştık. Sonra biz olayın üzerini kapattık. İki gün öncesinde yine eşimle eşi balkondan tartışmışlar. Bizim balkonda çamaşırlarımız seriliyken üst kattaki komşumuz kendi balkonunu yıkamış. Yıkarken de aşırı derecede su bizim balkondaki çamaşırlarımıza dökülmüş. Eşim de kendisini uyarmış aralarında bir tartışma olmuş. Dün de ben çocuğumu bahçede gezdiriyordum. Apartmandaki komşular da bahçede semaver yakıp çay içiyorlardı. Ben ve eşim diğer komşularımızla sohbet ederken üst kattaki komşum ile eşi geldi. Bu konuları konuşurken birden üzerimize semaverdeki sıcak suyu döktü. Yere düştüm, yerde yatarken tekmeler atıp burnumu kırdı. Araya komşularımız girdi. Ben o tekmeyle bayılmışım, gözümü ambulansta açtım. Semaveri üzerimize attığından dolayı vücudumuzda yanıklarımız var. Kendilerinden şikayetçi olduk." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. Ü., bu sırada gazetecilerin sorusu üzerine kendisine iftira atıldığını öne sürdü. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





