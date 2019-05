Engelliler seslerini bando eşliğinde duyurdu

Diyarbakır’da Engelliler Haftası nedeniyle engelli vatandaşlar Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park’ta toplanarak bando eşliğinde seslerini duyurmak için yürüyüş düzenledi.

Engelliler haftası münasebetiyle Diyarbakır’da engelli sivil toplum kuruluşları, (STK) Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdür katılımıyla farkındalık oluşturmasak için Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Parktan ofis semtinde bulunan Sanat Sokağına kadar yürüyüş gerçekleşti.

Burada açıklamalarda bulunan Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, toplumun tüm taraflarına yönelik bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma zorunluluğu olduğunu belirtti. Açar, “Bu bağlamda ülkemizde son dönemlerde her alanda olduğu gibi engellilere sunulan hizmetlerde yadsınamaz gelişmeler yaşandığı bir gerçeklik olarak hepimizin önünde durmaktadır. İl müdürlüğümüze bağlı umut evleri sitemiz ve bünyesinde üç umut evimizde 36 engellimiz, yine iznimizle açılan ve denetimizde bulunan 6 özel bakım merkezinde 336 engelli olmak üzere 372 engellimize barınma hizmeti sunuyoruz. Engellilerimiz için özel bakım merkezlerine her ay 1 milyon Türk Lirasına yakın ödeme yapmaktayız. Ücretsiz seyahat imkanından yaralanmak üzere 2000 yılından itibaren 12 bin 361 engelliye engelli kimlik kartı düzenlemiş bulunmaktayız. Şehir içi toplu taşımadan ücretsiz olarak engellilerimizin her alanda erişilebilirliğinin sağlanması için 2014 yılından itibaren 971 kamuya açık hizmet binasında denetlenmiş bunun yanında 17 adet hizmet binasına erişilebilirlik belgesi verilmiştir. Engellilerimiz bilmeliler ki, engelleri aşmada her zaman onların yanında olacağız. Engel görmeden engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Kutlu devletimiz ve aziz milletimizin el birliğiyle engellilerimizin önündeki her engeli kaldırma gayretleri azim ve kararlılıkla devam edecektir” dedi.