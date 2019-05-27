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Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 13:47 | Son Güncelleme

Bursa’da jandarması tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 200 bin liranın üzerinde olan 5 kilogram Selvie isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyonda uyuşturucu trafiğinin en kilit ismi olarak bilinen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bursa’da jandarması tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 200 bin liranın üzerinde olan 5 kilogram Selvie isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu trafiğinin en kilit ismi olarak bilinen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uyuşturucu İmal ve Madde Ticareti yapan şüpheli şahısların takibi ve yakalanması maksadıyla sürdürülen operasyonda İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesinde Ö.E.B. isimli şahsın İstanbul’dan getirdiği uyuşturucu maddeleri pazarladığı bilgisini aldı. Ekipler tarafından başlatılan fiziki takip sonrası Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile şahsa ait ev ve otomobilinde uyuşturucu madde arama köpeği " ROKET " ile birlikte yapılan aramada yatak altında özel yapım çanta içerisine gizlenmiş vaziyette 7 ayrı vakumlu kilitli poşet içerisinde satışa hazır piyasa değeri 200.000 TL olan 5 kilogram Selvie isimli uyuşturucu madde, satış esnasında kullanılan sarım makinesi ve çok miktarda filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Zanlı Jandarmadaki ifadesinin ardından
Selvia nedir?
Meksika’nın Oaxaca Sierra Mazateca bölgesinde doğal olarak bulunan entojenik bir bitkidir. Salvia divinorum temel etken madde olarak Salvinorin A içerir ve kullanımı dozajına bağlı olarak halüsinasyon görmeye yol açar. Kullanımın ardından kontrol edilemeyen histerik kahkahalar, objelere dönüşme hissi (mum, sandalye, sebze, her şey) üst üste gelen gerçeklikler, aynı anda birden fazla mekanda bulunma hissi, vücut ya da kimlik kayboluşu hissi, iki boyutlu dünyaya giriş, geçmişten mekanları ziyaret etmek, garip fiziksel hisler, çekiliyor ya da çevirilip bükülüyor gibi hislere neden olmaktadır”

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar

Enginar vakumlar gibi uyuşturucuyu vakumlamışlar
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