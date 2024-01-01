Enis Arıkan'ın 'Seda Sayan Müzikali' gündem oldu: Uyuyan Adamdan Nefret, Ben Çorap Kadınıyım...

O Ses Türkiye, dün akşam akşam izleyiciyle buluştu. Beyazıt Öztürk'ün moderatörlük yaptığı programın jüri koltuğunda Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer aldı.

TV8'de yayınlanan olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında aralarında futbolcu, şarkıcı ve oyuncuların yer aldığı birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Ortaya eğlenceli anlar çıktı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Enis Arıkan sergilediği performansla damga vurdu. Seda Sayan Müzikali adlı şovuyla sahneye çıkan Arıkan, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Seda Sayan'ın sözleriyle mix'lenen "Ah Geceler" şarkısını söyleyen Enis Arıkan sahne şovuyla büyüledi. Ünlü ismin Seda Sayan'lı şovuna sosyal medyadan yorum yağdı.

Arıkan'ın sahne şovuna "Enis Arıkan harikasın", "Enis tam bir şov adamısın", "Her sene olduğu gibi bu sene de en iyi şov", "Her sene bu kadar hazırlık yapması helal olsun" "Şahane bir insansın Enis" gibi yorumlar yapıldı.

"SEDA BACIM BEĞENDİN Mİ?"

Enis Arıkan, O Ses Türkiye'deki şovundan kareleri sosyal medya hesabından ''Seda bacım beni beğendin mi?'' notuyla paylaştı.

Arıkan'ın sahnede giydiği Seda Sayan baskılı çorapları da beğenildi.







