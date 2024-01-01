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Enis Arıkan'ın 'Seda Sayan Müzikali' gündem oldu: Uyuyan Adamdan Nefret, Ben Çorap Kadınıyım...

01.01.2024 12:09 | Son Güncelleme:
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına ünlü oyuncu Enis Arıkan performansıyla damga vurdu. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı sosyal medyanın da gündemine oturdu.Seda Sayan Müzikali adlı şovuyla sahneye çıkan Arıkan, seyirciyi kırdı geçirdi. Sayan'ın sosyal medyada kült olan replikleri "Uyuyan adamdan nefret ederim" ve "Ben çırap kadınıyım"ı klibinde kullanan Arıkan, Ah Geceler şarkısı eşliğinde performansını sergiledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

O Ses Türkiye, dün akşam akşam izleyiciyle buluştu. Beyazıt Öztürk'ün moderatörlük yaptığı programın jüri koltuğunda Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer aldı.

TV8'de yayınlanan olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında aralarında futbolcu, şarkıcı ve oyuncuların yer aldığı birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Ortaya eğlenceli anlar çıktı.

enes arıkan

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Enis Arıkan sergilediği performansla damga vurdu. Seda Sayan Müzikali adlı şovuyla sahneye çıkan Arıkan, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Seda Sayan'ın sözleriyle mix'lenen "Ah Geceler" şarkısını söyleyen Enis Arıkan sahne şovuyla büyüledi. Ünlü ismin Seda Sayan'lı şovuna sosyal medyadan yorum yağdı.

Arıkan'ın sahne şovuna "Enis Arıkan harikasın", "Enis tam bir şov adamısın", "Her sene olduğu gibi bu sene de en iyi şov", "Her sene bu kadar hazırlık yapması helal olsun" "Şahane bir insansın Enis" gibi yorumlar yapıldı.

"SEDA BACIM BEĞENDİN Mİ?"

Enis Arıkan, O Ses Türkiye'deki şovundan kareleri sosyal medya hesabından ''Seda bacım beni beğendin mi?'' notuyla paylaştı.

seda sayan

Arıkan'ın sahnede giydiği Seda Sayan baskılı çorapları da beğenildi.

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