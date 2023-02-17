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Enkaz altında kaç gün sağ kalınır? Depremde enkaz altında ne kadar yaşanabilir? İşte 63 günlük mucize...

17.02.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’yi büyük bir yasa boğdu. Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek olurken enkaz altında kalanlar için umutlu bekleyişler sürüyor. Depremin 12. gününde enkazlarda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Pakistan depreminde tam 63 gün sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Naqsha Bibi’nin yaşam mücadelesi bir kez daha gündem oldu.

Enkaz altında kaç gün sağ kalınır? Depremde enkaz altında ne kadar yaşanabilir? İşte 63 günlük mucize...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bölgede binlerce bina yıkılırken on binlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Zamana karşı yarışın başladığı deprem bölgelerinde mucize kurtuluş hikayeleri hâlâ bekleniyor. Sosyal medyada 2005 yılında 7.6 büyüklüğündeki Pakistan depreminden tam 63 gün sonra enkazdan çıkartılan Naqsha Bibi’nin yaşam mücadelesi bir kez daha konuşuldu.

AİLESİ BİLE ARAMIYORDU

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2005 yılında 7.6 büyüklüğünde depremde yıkılan evinin enkazı altında kalan Naqsha Bibi, 63 gün sonra sağ bir şekilde kurtarılmıştı. Enkazdan sağ çıkartılan kadının sadece çömelebildiği küçük bir alanda hapsolduğu mutfağa denk geldiği için çürüyen yiyecekler ve yağmur suyuyla hayatta kaldığını belirtti. Enkazdan çıktığında 35 kiloya düşen ve kaslarının %80’inini kaybeden Bibi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınarak sağlığına kavuşmuştu. Ailesi Bibi’nin hayatını kaybettiğini düşünerek aramadıklarını ifade etmişti.

SÜREYİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

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Associated Press‘in haberine göre bu değişkenlerin başında yaralanma derecesi, mevsim koşulları, enkaz altındaki koşullar, suya ve temiz havaya erişim, genel sağlık ve mental durum yaş geliyor. Massachusetts General Hospital’da acil durum ve afet tıbbı uzmanı olan Dr. Jarone Lee, “Genellikle, beşinci ila yedinci günden sonra hayatta kalanları bulmak nadirdir. Ancak, yedi gün geçtikten sonra da hayatta kalan birçok insan hikayesi var. Ne yazık ki bunlar nadir ve olağanüstü durumlardır” dedi.

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