Enkaz altında kalınırsa ne yapılmalı? Bakın enkaz altından kalanların kurtulmalarını sağlayan ne olmuş

İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi, 3 kişiyi 5 kat enkaz altından "yaşam üçgeni" sayesinde kurtarmanın sevincini yaşıyor.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, AA muhabirine, İzmir'deki depremi duyar duymaz hazırlıklarını yaparak 5 kişilik ekiple Diyarbakır üzerinden askeri uçakla afet bölgesine hareket ettiklerini söyledi.

Bölgeye ulaşmalarının ardından Doğanlar Apartmanı'na geldiklerini ve burada 200 kişilik bir ekiple çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Coşkun, çalışmalar kapsamında ilk olarak Elzem ve Seher Perinçek'i enkaz altından kurtardıklarını, bir süre sonra aynı aileden Umut Perinçek'in ise cansız bedenini çıkardıklarını belirtti.

Çalışmalarda 15 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 15 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Coşkun, görev aldıkları her olayda olduğu gibi İzmir'deki depremden de ciddi ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

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Çoşkun, şu değerlendirmede bulundu: