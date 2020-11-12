HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Enkaz altında kalınırsa ne yapılmalı? Bakın enkaz altından kalanların kurtulmalarını sağlayan ne olmuş

Enkaz altında kalınırsa ne yapılmalı? Bakın enkaz altından kalanların kurtulmalarını sağlayan ne olmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2020 12:40 | Son Güncelleme

İzmir depreminde hayat kurtaran faaliyetleri anlatan AFAD kahramanları, çök kapan hareketi yani yaşam üçgenine dikkat çekti. Deprem sırasında sakin kalmanın ve güvenilen bir eşyanın yanına sığınmanın büyük önem taşıdığını söyleyen AFAD'ın Kahramanmaraş ekibi çalışanları, bu sayede hayatta kalma olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Enkaz altında kalınırsa ne yapılmalı? Bakın enkaz altından kalanların kurtulmalarını sağlayan ne olmuş

İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi, 3 kişiyi 5 kat enkaz altından "yaşam üçgeni" sayesinde kurtarmanın sevincini yaşıyor.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, AA muhabirine, İzmir'deki depremi duyar duymaz hazırlıklarını yaparak 5 kişilik ekiple Diyarbakır üzerinden askeri uçakla afet bölgesine hareket ettiklerini söyledi.

1

Bölgeye ulaşmalarının ardından Doğanlar Apartmanı'na geldiklerini ve burada 200 kişilik bir ekiple çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Coşkun, çalışmalar kapsamında ilk olarak Elzem ve Seher Perinçek'i enkaz altından kurtardıklarını, bir süre sonra aynı aileden Umut Perinçek'in ise cansız bedenini çıkardıklarını belirtti.

Çalışmalarda 15 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 15 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Coşkun, görev aldıkları her olayda olduğu gibi İzmir'deki depremden de ciddi ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

'7 KATLI BİNA TAMAMEN ÇÖKMESİNE RAĞMEN CANLI KALABİLİYORLAR'

Çoşkun, şu değerlendirmede bulundu:

2

"Görev aldığımız 7 katlı bina tamamen pasta halinde çökmüş olmasına rağmen enkaz altında hala insanlar canlı kalabiliyor. Apartmanın 2. katında ikamet eden ve üzerinde 5 kat enkaz bulunmasına rağmen odadaki kanepe dolayısıyla boşluk oluşmuş, bu yaşam üçgeni sayesinde 3 kişi hayata tutunabildi. Yaşam üçgeni enkaz altında hayatta kalmayı sağlayacak yeterli büyüklükteki boşluklardır. Bir diğer dikkati çeken konu da küçük çocuklarımızın yetişkinlere göre enkazdan canlı çıkarılma oranı. Burada önemli nokta bedenlerinin küçük olmasından kaynaklanıyor. Depremde 'çök-kapan-tutun' hareketi de hayat kurtarmaktadır. Yüzey alanımızı kapanarak küçülterek yaşam şansımızı artırabiliriz."

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA YAKALANMIŞ

Kahramanmaraş AFAD Arama Kurtarma Ekip Amiri Gökhan Çayır da depremin üçüncü günü akşam saatlerinde üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in telefonundan sinyal alınmaya başlandığı, bilirkişi ekibinin yer tespiti sonrası Dinçer'in cansız bedenine ulaştıklarını belirtti.

3

Çayır, o anı şöyle anlattı:

"Seda kardeşimiz ikinci kattaydı. Kendisine merdiven boşluğunda ulaşabildik. Büyük bir ihtimalle depremden kaçarken enkaz altında kalmış. Biz burada deprem sırasında gerçekten panik yapmamanın ve soğukkanlı olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük çünkü deprem sırasında güvendiğimiz bir eşyanın yanında 'çök kapan' hareketi yaparak en azından hayatta kalabilme olasılığımızın daha yüksek olduğunu gördük. Büyük bir ihtimalle Seda kardeşimiz bir an önce panik halinde kendisini dışarı atmaya çalışmış. Depreme merdiven boşluğunda yakalanmış."

4

'KAÇARKEN DÜŞEN BETON PARÇALARI YARALANMALARA NEDEN OLUYOR'

Çayır, deprem anında soğukkanlı kalınması durumunda daha az hasarla kurtulmanın mümkün olabileceğine işaret ederek, depremde yaralanmaların insanların panik halinde sağa sola koşturdukları sırada üzerilerine eşya veya beton parçalarının düşmesiyle oluştuğunu aktardı.

PANİK YAPMAMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Arama Kurtarma Teknisyeni İsmail Sağır da deprem sonrası enkaz altında kalan insanların panik yapmadan enerjilerini iyi kullanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

5

ENKAZ ALTINDA KALINDIĞINDA NE YAPILMALI?

Enkaz altında kalanların dışarıdan ses gelinceye kadar bağırıp çağırmadan beklemesi gerektiğini, böylece halsiz düşmeyeceklerini anlatan Sağır, dışarıdakilerin de kurtarma ve sağlık ekiplerini engelleyici durumlardan uzak durmaları gerektiğini ifade etti.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Bisikletli genç dehşeti yaşadı! Bir anda köpekler saldırınca...Bisikletli genç dehşeti yaşadı! Bir anda köpekler saldırınca...
Mutfaklarda yer almayacak! 1 Ocak 2021’den itibaren yasak Mutfaklarda yer almayacak! 1 Ocak 2021’den itibaren yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bisiklet sürerken köpeklerin saldırısına uğrayan genç otomobille çarpıştı
Bisikletli genç dehşeti yaşadı! Bir anda köpekler saldırınca...
Büyük vurgun! Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar
Büyük vurgun! Alzheimer hastası kadın için sahte rapor alıp...
Beyoğlu'nda merdivenler sanat eserine dönüştü! Fotoğraf tutkunları buraya bayılacak
Fotoğraf tutkunları buraya bayılacak!
Toprak Kayması (Heyelan) Nedir?
Toprak Kayması (Heyelan) Nedir?
İşte aşkların ve imparatorların şehri Sagalassos Antik Kenti! Gören büyüleniyor
Aşkların ve imparatorların şehri: Sagalassos Antik Kenti
İstanbul Boğazı'nda skandal korona partisi!
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.