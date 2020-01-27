Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek Apartmanı’ndan son anda sağ çıkan Şahin ailesi deprem anında yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Baba Ahmet Şahin, eşi ve 3 çocuğunu bina yıkılmadan son anda çıkardığını aktardı. Baba Şahin, “Çocuklarım ve eşim oturuyorlardı. Deprem olduğunu anladığımda çocuklarım ve eşimi dışarıya çıkardım. Ben de tam çıkacağım sırada merdiven ikiye ayrıldı. Sonra bina yıkıldı. Yıkılan binada komşularımıza baktım hiç birinden ses alamadık” dedi.

Dilek Apartmanı’nın daha önceki depremlerde hasar aldığını ifade eden Şahin, “Bina çürüktü. Başvuru yapan komşularım oldu. Komşularıma, ‘Burası çürük, gelin imza toplayalım ve kentsel dönüşüme’ verelim dedim. Bazıları kabul etti bazıları kabul etmedi ben de ondan sonra üstüne düşmedim” dedi.

"SON BİR BASAMAK KALA MERDİVEN İKİYE AYRILDI"

Anne Nimet Şahin, yıkılan binadan son anda kurtulduklarını söyledi. Şahin, “Deprem sırasında içerideydik. Komşularıma seslendim. Hiç kimseden ses alamadım. Çocuklarım kolumdan tutup çıkarmaya çalıştı. Allah yardım etti. Çıkmamız imkansızdı. Dışarıya çıkmaya son bir basamak kala merdiven ikiye ayrıldı. Kızım kolumdan çekerek karşıya geçebildim. Evde eşimle beraber 3 çocuğum daha vardı” dedi.