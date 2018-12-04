KADIN

Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi! Bakın vücuttaki Feng Fu noktası neler yapıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 12:21 | Son Güncelleme

Hepimiz mümkün olduğunca uzun süre yaşamak ve genç görünmek istiyoruz. Genç kalmak için modern çareler aramaya devam ediyoruz, etmeliyiz de ama aynı zamanda işe yarayan eski yöntemleri de unutmamalıyız. Akupunktur ve buz tedavisinin Çin tıbbında yüzyıllardır kullanıldığı ve çeşitli rahatsızlıkları tedavi ettiği iddia ediliyor. İşte Feng Fu noktası ve buz terapisi hakkında bilmeniz gerekenler.

Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi! Bakın vücuttaki Feng Fu noktası neler yapıyor

FENG FU NOKTASINA BUZ NASIL YERLEŞTİRİLİR?

2

Karnızının üstüne yatın ve kendinizi rahat bırakın. Tek yapmanız gereken, sadece buz küpünü resimde gösterilen Feng Fu noktasında 15-20 dakika tutmanız. Önerilen dakikadan fazla tutmayın, buzun direkt temasını önlemek için de bir bez veya tülbent kullanabilirsiniz. Profesyonel akupunktur uzmanları günde iki kez bunu yapmayı öneriyorlar. İlk birkaç saniye için soğuk hissedebilirsiniz ama sonra buna alışacak ve ısıyı hissetmeye başlayacaksınız. Buz terapisini veya akupunkturu denemeden önce doktorunuza danışmalısınız.

BOYNUNUZA BUZ KÜPÜ YERLEŞTİRDİĞİNİZDE NE OLUYOR?

3

Geleneksel Çin tıbbı, Feng Fu noktası ve buz terapisinin bir bileşiminin tüm vücudu canlandırabileceğini söylüyor. Bu noktayı bir buz küpüyle uyarmak, daha fazla enerji almanıza ve sonuç olarak daha sağlıklı olmanıza yardımcı olabilir. Kulağa inanılmaz geliyor! Her gün Feng Fu noktasında bir buz küpü yerleştirin.

BAŞ AĞRILARINI AZALTABİLİR

6

Feng Fu noktası, baş ağrıları, düşük enerji ve baş dönmesi ile ilişkilidir. Basınç, ısı veya buzun doğru basınç noktalarına yerleştirilmesi enerjiyi uyarabilir. Bu enerji acıya karşıdır. Bununla birlikte, buz, baş ağrılarına karşı en iyi çözümdür.

REGL ÖNCESİ SENDROMLARA İYİ GELİR

7

Akupunkturcular uzun zaman önce kafatasının tabanı ile PMS belirtileri arasında bir bağlantı olduğunu iddia etmişlerdir. Ve Feng Fu noktasını uyarmak için basınç veya buz kullandığınızda, kramplar ve ruh halleri de dahil olmak üzere, sendromu azaltmaya yardımcı olduğu iddia edilir. Bu nokta aynı zamanda vücudun adet döngüsü ile doğrudan bir ilişkiye sahiptir ve bir problem durumunda süreci normalleştirebilir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRABİLİR

8

Çin tıbbı kitaplarına göre, Feng Fu noktası, bir kişinin uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur. Bu önemli kontrol merkezi, derin uykuda yapılan faaliyetlerden sorumludur. Bedeniniz daha fazla dinlenir ve daha iyi olması için uyku alışkanlıklarını değiştirir.

STRESİ AZALTABİLİR

9

Bu nokta psiko-duygusal bozuklukları, depresyonu ve stresi yönetir. Uygulayanlar, bu noktayı uyardıktan sonra stres düzeylerinin ve kaygının azaldığını söylüyorlar. Tabii ki, eğer Feng Fu noktasını uyarırsanız, psikolojik hastalıklar tedavi olmayacak, fakat vücudu canlandırarak hayatınıza yeni bir bakış açısı katabilir, sonuç olarak daha iyi yaşamak isteyebilirsiniz.

SİNDİRİME YARDIMCI OLABİLİR

10

Bu alan vücudumuzda yutma ve tükürük gibi önemli süreçleri yönetir. Sonuç olarak, yiyecekleri daha iyi sindirmemize yardımcı olabilir. Ayrıca karın ağrısı, iltihap ve krampları azaltabilir.

NOT:Bu metod söylenildiğine göre vücudun dengesini bulmasını sağlıyor, yani teknik olarak bir ilaç değil ancak tazeleme yöntemi. Sadece şizofreni, epilepsi (sara) hastaları, ve hamilelik döneminde tavsiye edilmiyor.


PARTNERApple 2018 yılının en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı!Apple 2018 yılının en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı!
Karıncalardan kurtulmanın etkili yolu! Hem de onları öldürmedenKarıncalardan kurtulmanın etkili yolu! Hem de onları öldürmeden
Gelinin yürek burkan hikayesi! Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız Gelinin yürek burkan hikayesi! Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Feng Fu yöntemi Çin tıbbı

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Onlar farklılıklarıyla güzel! Geleneksel güzellik algısını yıkan kadınlarla tanışın

Onlar farklılıklarıyla güzel! Geleneksel güzellik algısını yıkan kadınlarla tanışın

İşler tersine döndü! Kadınlar şimdi çirkinlik için yarışıyor

İşler tersine döndü! Kadınlar şimdi çirkinlik için yarışıyor

Sevgilinizle el ele tutuşma şekliniz her şeyi ortaya çıkarıyor

Sevgilinizle el ele tutuşma şekliniz her şeyi ortaya çıkarıyor

Kaş tasarımcısı seçerken bu 3 maddeye dikkat edin!

Kaş tasarımcısı seçerken bu 3 maddeye dikkat edin!

İlginizi Çekebilir

Evinizdeki böceklerden kurtulmanın 7 doğal yolu

Karıncalardan kurtulmanın etkili yolu! Hem de onları öldürmeden

Gelinin yürek burkan hikayesi! Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız

Gelinin yürek burkan hikayesi! Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız

Raftan indireceksiniz! İşte karbonatın hiç bilmediğimiz kullanım alanları

Artık raftan indireceksiniz! Bu yöntemi bilmiyorduk

Güzellik uğruna çekilen eziyet! Kalçasındaki 100 adet iğneye bakın ne kadar ödedi

Kalçasındaki iğnelere bakın ne kadar ödedi

Kadınları yeterince tanıyor musunuz?

Ancak dikkatli bakıldığında anlaşılıyor! Kadınların bir göğsü, diğerinden...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evinizdeki böceklerden kurtulmanın 7 doğal yolu

Karıncalardan kurtulmanın etkili yolu! Hem de onları öldürmeden

Gelinin yürek burkan hikayesi! Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız

Gelinin yürek burkan hikayesi! Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız

Raftan indireceksiniz! İşte karbonatın hiç bilmediğimiz kullanım alanları

Artık raftan indireceksiniz! Bu yöntemi bilmiyorduk

Güzellik uğruna çekilen eziyet! Kalçasındaki 100 adet iğneye bakın ne kadar ödedi

Kalçasındaki iğnelere bakın ne kadar ödedi

Ünlüler Cadılar Bayramı'nda tanınmaz hale geldi

Ünlüler Cadılar Bayramı'nda tanınmaz hale geldi

Kadınlar için en kolay ve en etkili öz savunma teknikleri

Ne kadar güçlü olursa olsun! Zayıf noktayı öğrenin ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.