Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi! Bakın vücuttaki Feng Fu noktası neler yapıyor

FENG FU NOKTASINA BUZ NASIL YERLEŞTİRİLİR?

Karnızının üstüne yatın ve kendinizi rahat bırakın. Tek yapmanız gereken, sadece buz küpünü resimde gösterilen Feng Fu noktasında 15-20 dakika tutmanız. Önerilen dakikadan fazla tutmayın, buzun direkt temasını önlemek için de bir bez veya tülbent kullanabilirsiniz. Profesyonel akupunktur uzmanları günde iki kez bunu yapmayı öneriyorlar. İlk birkaç saniye için soğuk hissedebilirsiniz ama sonra buna alışacak ve ısıyı hissetmeye başlayacaksınız. Buz terapisini veya akupunkturu denemeden önce doktorunuza danışmalısınız.

BOYNUNUZA BUZ KÜPÜ YERLEŞTİRDİĞİNİZDE NE OLUYOR?

Geleneksel Çin tıbbı, Feng Fu noktası ve buz terapisinin bir bileşiminin tüm vücudu canlandırabileceğini söylüyor. Bu noktayı bir buz küpüyle uyarmak, daha fazla enerji almanıza ve sonuç olarak daha sağlıklı olmanıza yardımcı olabilir. Kulağa inanılmaz geliyor! Her gün Feng Fu noktasında bir buz küpü yerleştirin.

BAŞ AĞRILARINI AZALTABİLİR

Feng Fu noktası, baş ağrıları, düşük enerji ve baş dönmesi ile ilişkilidir. Basınç, ısı veya buzun doğru basınç noktalarına yerleştirilmesi enerjiyi uyarabilir. Bu enerji acıya karşıdır. Bununla birlikte, buz, baş ağrılarına karşı en iyi çözümdür.