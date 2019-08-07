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Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi! Vücuttaki Feng Fu noktası bakın neler yapıyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Hepimiz mümkün olduğunca uzun süre yaşamak ve genç görünmek istiyoruz. Genç kalmak için modern çareler aramaya devam ediyoruz, etmeliyiz de ama aynı zamanda işe yarayan eski yöntemleri de unutmamalıyız. Akupunktur ve buz tedavisinin Çin tıbbında yüzyıllardır kullanıldığı ve çeşitli rahatsızlıkları tedavi ettiği iddia ediliyor.

İşte Feng Fu noktası ve buz terapisi hakkında bilmeniz gerekenler.

FENG FU NOKTASINA BUZ NASIL YERLEŞTİRİLİR?

Karnızının üstüne yatın ve kendinizi rahat bırakın. Tek yapmanız gereken, sadece buz küpünü resimde gösterilen Feng Fu noktasında 15-20 dakika tutmanız. Önerilen dakikadan fazla tutmayın, buzun direkt temasını önlemek için de bir bez veya tülbent kullanabilirsiniz. Profesyonel akupunktur uzmanları günde iki kez bunu yapmayı öneriyorlar. İlk birkaç saniye için soğuk hissedebilirsiniz ama sonra buna alışacak ve ısıyı hissetmeye başlayacaksınız. Buz terapisini veya akupunkturu denemeden önce doktorunuza danışmalısınız.

BOYNUNUZA BUZ KÜPÜ YERLEŞTİRDİĞİNİZDE NE OLUYOR?

Geleneksel Çin tıbbı, Feng Fu noktası ve buz terapisinin bir bileşiminin tüm vücudu canlandırabileceğini söylüyor. Bu noktayı bir buz küpüyle uyarmak, daha fazla enerji almanıza ve sonuç olarak daha sağlıklı olmanıza yardımcı olabilir. Kulağa inanılmaz geliyor! Her gün Feng Fu noktasında bir buz küpü yerleştirin.

BAŞ AĞRILARINI AZALTABİLİR

Feng Fu noktası, baş ağrıları, düşük enerji ve baş dönmesi ile ilişkilidir. Basınç, ısı veya buzun doğru basınç noktalarına yerleştirilmesi enerjiyi uyarabilir. Bu enerji acıya karşıdır. Bununla birlikte, buz, baş ağrılarına karşı en iyi çözümdür.

REGL ÖNCESİ SENDROMLARA İYİ GELİR

Akupunkturcular uzun zaman önce kafatasının tabanı ile PMS belirtileri arasında bir bağlantı olduğunu iddia etmişlerdir. Ve Feng Fu noktasını uyarmak için basınç veya buz kullandığınızda, kramplar ve ruh halleri de dahil olmak üzere, sendromu azaltmaya yardımcı olduğu iddia edilir. Bu nokta aynı zamanda vücudun adet döngüsü ile doğrudan bir ilişkiye sahiptir ve bir problem durumunda süreci normalleştirebilir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRABİLİR

Çin tıbbı kitaplarına göre, Feng Fu noktası, bir kişinin uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur. Bu önemli kontrol merkezi, derin uykuda yapılan faaliyetlerden sorumludur. Bedeniniz daha fazla dinlenir ve daha iyi olması için uyku alışkanlıklarını değiştirir.

STRESİ AZALTABİLİR

Bu nokta psiko-duygusal bozuklukları, depresyonu ve stresi yönetir. Uygulayanlar, bu noktayı uyardıktan sonra stres düzeylerinin ve kaygının azaldığını söylüyorlar. Tabii ki, eğer Feng Fu noktasını uyarırsanız, psikolojik hastalıklar tedavi olmayacak, fakat vücudu canlandırarak hayatınıza yeni bir bakış açısı katabilir, sonuç olarak daha iyi yaşamak isteyebilirsiniz.

SİNDİRİME YARDIMCI OLABİLİR

Bu alan vücudumuzda yutma ve tükürük gibi önemli süreçleri yönetir. Sonuç olarak, yiyecekleri daha iyi sindirmemize yardımcı olabilir. Ayrıca karın ağrısı, iltihap ve krampları azaltabilir.

NOT: Bu metod söylenildiğine göre vücudun dengesini bulmasını sağlıyor, yani teknik olarak bir ilaç değil ancak tazeleme yöntemi. Şizofreni, epilepsi (sara) hastaları, ve hamilelik döneminde ise tavsiye edilmiyor.

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