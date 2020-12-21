Epidural doğum nedir? Epidural doğum nasıl olur?

Hamilelik boyunca kendisini hissettiren sancılar, doğum esnasında çok daha güçlü bir hale gelerek anne adayları için korkutucu olabilmektedir. Bu noktada epidural doğum bir tür lokal anestezi metodu kullanarak bu ağrıları ortadan kaldırmaktadır. Peki epidural doğum nedir?
Epidural doğum, zaman zaman ağrısız ya da epiduralli doğum şeklinde de adlandırılabilen bir doğum yöntemidir. Bu yöntemde annenin doğum sancılarını ortadan kaldırarak acı çekmesinin önüne geçmek hedeflenir. Bu doğrultuda annenin alt omurga bölgesinde yer alan epidural kanallarındaki sinirler bir enjeksiyon aracılığıyla uyuşturulur. Böylelikle ilaç tarafından bloke edilen ağrı algılayıcı sinir hücreleri vücudun alt bölgesinin hissizleşmesine neden olur. Bu nedenle doğum esnasında gerçekleşen kasılmalara bağlı olarak oluşan ağrı beyne iletilmez ve bu sayede anne tarafından da hissedilmez. Epidural doğum yapacak anne adayı yalnızca doğum esnasında baskıyı ve dokunmayı hisseder ancak herhangi bir acı yoktur.
Tüm diğer doğum yöntemlerinde olduğu gibi epidural doğumda da çeşitli avantajlar ve dezavantajlar mevcuttur. Bu doğrultuda epidural doğum yapmayı düşünenlerin doktoruyla bu hususları görüşmesi ve doktoruna güvenmesi büyük önem taşımaktadır. Benzer bir biçimde epidural doğum yapanlar da ağrısız gerçekleşen doğumdan dolayı sağlıkları hususunda temkini elden bırakmamalı, doktor tarafından yapılacak aralıklı kontrolleri aksatmamalıdır.
Epidural doğum bir anestezik maddenin vücuda enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir doğum yöntemidir. Bu anestezik madde, vücudun alt tarafındaki sinir hücrelerinin hissizleşmesini sağlar. Doğum öncesinde doktor tarafından anne adayı yan yatırılarak belinden bu anestezi iğnesinin yapılması sağlanır. Epidural iğnesi, doğum sırasında annenin acı hissetmemesini temin eder. Anne adayındaki bu his kaybının ilk doz verildikten sonra 15 dakika içerisinde ortaya çıkması beklenir. Doğum sırasında ilaç anneye kateter yardımıyla verilmektedir. Nitekim kateterin çıkarılması da annenin durumuna ve isteğe bağlı olarak 48 saat kadar sürebilmektedir. İstatistiklere göre epidural doğum anne adaylarının yüzde 85’inde beklenen etkiyi verirken yüzde 12’sinde ise kısmi bir etki yaratabilmektedir. Yüzde 3’lük bir dilimde ise anne adaylarında hiçbir etki gözlemlenmemiştir.
Epidural doğumda, rahim kasılmaları rutin bir biçim aldıktan ve rahim açıklığı yaklaşık 4 santimetreye ulaştıktan sonra anestezi uygulanır. Çünkü bu aşamadan önce anestezinin uygulanması, rahim kasılmalarını etkileyerek doğumun gecikmesine sebep olabilmektedir. Tam aksine geç uygulandığında ise ağrılardan dolayı işlemi yapmak zorlaşabilmektedir. Epidural doğum esnasında anne adayı kasılmaları hissetmediği için doğru anlarda ıkınma refleksini gösteremeyebilmektedir. Ancak bunun için sağlık personelleri ve doktorlar monitörlerden durumu takip ederek anneye gerekli talimatları verebilir.
Epidural doğumun avantajlarını şu şekilde sırlamak mümkündür:
Epidural doğum riskleri itibarı ile diğer doğum yöntemleriyle benzer özellikler gösterebildiği gibi farklı özelliklere de sahiptir. Bu doğrultuda epidural doğumlarda sıklıkla karşılaşılan bazı riskli durumlardan bahsetmek mümkündür. Bu riskler ise şunlardır:
Gelelim bu konuda özellikle anne adaylarının en sık merak ettiği sorulardan birine: Epidural doğum zararlı mı? Doğum esnasında gerçekleşen sancı ve ağrılarla ilaç kullanmaksızın baş etmek ve doğumu normal yollardan yapmak uzmanların genellikle tavsiye ettiği bir yöntemdir. Normal doğumların gerek anne ve bebeğin sağlığı gerekse de doğum sonrasındaki uyum açısından daha faydalı olduğu düşünülmektedir. Epidural doğum; damar yolu açılması, EFM takibi gibi tıbbi prosedürleri gerekli kılan bir işlemdir. Bu nedenle annenin uzun vadede hareketlerinin daha fazla kısıtlanacağını söylemek mümkündür. Ayrıca epidural doğumların sancı ve dolayısıyla ıkınma refleksi eksikliğine bağlı olarak daha uzun sürdüğü tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu da vajina kaslarının gevşemesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle uzmanlar, en sağlıklı seçimi yapabilmeleri adına anne adaylarına, doğum sırasında izlenecek yönteme doktorlarıyla birlikte karar vermeleri yönünde tavsiyelerde bulunmaktadır.
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