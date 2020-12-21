KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Epidural doğum nedir? Epidural doğum nasıl olur?

Epidural doğum nedir? Epidural doğum nasıl olur?

Perihan Gövel Perihan Gövel 21.12.2020 14:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Epidural doğum nedir? Epidural doğum nasıl olur?

Doğumu anne açısından daha kolay bir hale getirebilmek için çeşitli uygulamalar geliştirilmektedir. Epidural doğum da bu uygulamalardan biridir. Epidural doğum nasıl olur, merak ediyorsanız tüm detaylar yazımızda!

Hamilelik boyunca kendisini hissettiren sancılar, doğum esnasında çok daha güçlü bir hale gelerek anne adayları için korkutucu olabilmektedir. Bu noktada epidural doğum bir tür lokal anestezi metodu kullanarak bu ağrıları ortadan kaldırmaktadır. Peki epidural doğum nedir?

Epidural Doğum Nedir?

Epidural doğum, zaman zaman ağrısız ya da epiduralli doğum şeklinde de adlandırılabilen bir doğum yöntemidir. Bu yöntemde annenin doğum sancılarını ortadan kaldırarak acı çekmesinin önüne geçmek hedeflenir. Bu doğrultuda annenin alt omurga bölgesinde yer alan epidural kanallarındaki sinirler bir enjeksiyon aracılığıyla uyuşturulur. Böylelikle ilaç tarafından bloke edilen ağrı algılayıcı sinir hücreleri vücudun alt bölgesinin hissizleşmesine neden olur. Bu nedenle doğum esnasında gerçekleşen kasılmalara bağlı olarak oluşan ağrı beyne iletilmez ve bu sayede anne tarafından da hissedilmez. Epidural doğum yapacak anne adayı yalnızca doğum esnasında baskıyı ve dokunmayı hisseder ancak herhangi bir acı yoktur.

Tüm diğer doğum yöntemlerinde olduğu gibi epidural doğumda da çeşitli avantajlar ve dezavantajlar mevcuttur. Bu doğrultuda epidural doğum yapmayı düşünenlerin doktoruyla bu hususları görüşmesi ve doktoruna güvenmesi büyük önem taşımaktadır. Benzer bir biçimde epidural doğum yapanlar da ağrısız gerçekleşen doğumdan dolayı sağlıkları hususunda temkini elden bırakmamalı, doktor tarafından yapılacak aralıklı kontrolleri aksatmamalıdır.

Epidural Doğum Nasıl Olur?

Epidural doğum bir anestezik maddenin vücuda enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir doğum yöntemidir. Bu anestezik madde, vücudun alt tarafındaki sinir hücrelerinin hissizleşmesini sağlar. Doğum öncesinde doktor tarafından anne adayı yan yatırılarak belinden bu anestezi iğnesinin yapılması sağlanır. Epidural iğnesi, doğum sırasında annenin acı hissetmemesini temin eder. Anne adayındaki bu his kaybının ilk doz verildikten sonra 15 dakika içerisinde ortaya çıkması beklenir. Doğum sırasında ilaç anneye kateter yardımıyla verilmektedir. Nitekim kateterin çıkarılması da annenin durumuna ve isteğe bağlı olarak 48 saat kadar sürebilmektedir. İstatistiklere göre epidural doğum anne adaylarının yüzde 85’inde beklenen etkiyi verirken yüzde 12’sinde ise kısmi bir etki yaratabilmektedir. Yüzde 3’lük bir dilimde ise anne adaylarında hiçbir etki gözlemlenmemiştir.

Epidural doğumda, rahim kasılmaları rutin bir biçim aldıktan ve rahim açıklığı yaklaşık 4 santimetreye ulaştıktan sonra anestezi uygulanır. Çünkü bu aşamadan önce anestezinin uygulanması, rahim kasılmalarını etkileyerek doğumun gecikmesine sebep olabilmektedir. Tam aksine geç uygulandığında ise ağrılardan dolayı işlemi yapmak zorlaşabilmektedir. Epidural doğum esnasında anne adayı kasılmaları hissetmediği için doğru anlarda ıkınma refleksini gösteremeyebilmektedir. Ancak bunun için sağlık personelleri ve doktorlar monitörlerden durumu takip ederek anneye gerekli talimatları verebilir.

Epidural Doğumun Avantajları Nelerdir?

Epidural doğumun avantajlarını şu şekilde sırlamak mümkündür:

  • Epidural doğumun hiç kuşkusuz en büyük avantajı ağrı hissinin yokluğudur. Bu sayede anne ve bebek açısından doğum çok daha konforlu bir hale gelebilmektedir.
  • Ayrıca doğum esnasında anne daha az yorgunluk ve yıpranmışlık hissedeceği için sağlık personellerine ve doktoruna çok daha yardımcı bir tutum takınabilmekte, doğum sürecine aktif olarak katılabilmektedir.
  • Epidural doğum sayesinde doğum sonrasında da annenin iyileşme dönemi çok daha hızlı gerçekleşir ve anne bebeğiyle erkenden ilgilenebilecek bir duruma erişir.

Epidural Doğumun Riskleri Nelerdir?

Epidural doğum riskleri itibarı ile diğer doğum yöntemleriyle benzer özellikler gösterebildiği gibi farklı özelliklere de sahiptir. Bu doğrultuda epidural doğumlarda sıklıkla karşılaşılan bazı riskli durumlardan bahsetmek mümkündür. Bu riskler ise şunlardır:

  • Epidural doğum sırasında en sık karşı karşıya kalınan problem düşük tansiyondur. Anne adayının gerek ağrı hissetmemesi gerekse de anestezik bir madde almasından ötürü tansiyon düşüklüğü yaşaması muhtemeldir.
  • Doğum sonrasında idrar çıkışında sıkıntı ve zorluk yaşamak da sık görülen durumlardan biridir.
  • Bazı anne adaylarında anestezik madde kullanımdan dolayı baş ağrısı gibi yan etkiler görülebilmektedir. Buna benzer olarak alerjik reaksiyonların da ortaya çıkması muhtemeldir. Bu nedenle doktorun anne hakkında bu tür detaylara hakim olması son derece önemlidir.
  • İstatistiklere göre epidural doğum yöntemini tercih eden yüz anne adayından 3’ünde kullanılan anestezi ilaçlarının bölgeyi hissizleştirmekte yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda annenin normal doğumdaki gibi ağrı hissetmesi söz konusu olabilir. Anne adaylarının yüzde 12’sinde ise kısmi bir ağrı hissinin var olması olasıdır.

Epidural Doğum Zararlı Mı?

Gelelim bu konuda özellikle anne adaylarının en sık merak ettiği sorulardan birine: Epidural doğum zararlı mı? Doğum esnasında gerçekleşen sancı ve ağrılarla ilaç kullanmaksızın baş etmek ve doğumu normal yollardan yapmak uzmanların genellikle tavsiye ettiği bir yöntemdir. Normal doğumların gerek anne ve bebeğin sağlığı gerekse de doğum sonrasındaki uyum açısından daha faydalı olduğu düşünülmektedir. Epidural doğum; damar yolu açılması, EFM takibi gibi tıbbi prosedürleri gerekli kılan bir işlemdir. Bu nedenle annenin uzun vadede hareketlerinin daha fazla kısıtlanacağını söylemek mümkündür. Ayrıca epidural doğumların sancı ve dolayısıyla ıkınma refleksi eksikliğine bağlı olarak daha uzun sürdüğü tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu da vajina kaslarının gevşemesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle uzmanlar, en sağlıklı seçimi yapabilmeleri adına anne adaylarına, doğum sırasında izlenecek yönteme doktorlarıyla birlikte karar vermeleri yönünde tavsiyelerde bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Doğal mucize: Anne sütünün faydaları nelerdir? Doğal mucize: Anne sütünün faydaları nelerdir?
Terazi burcu aylık burç yorumu Aralık 2020 Terazi burcu aylık burç yorumu Aralık 2020
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

Zımpara kağıdı gibiyse çözümünü bulduk!

Zımpara kağıdı gibiyse çözümünü bulduk!

Bunun için kavga bile ediliyor! Yatağın bu tarafında uyuyorsanız...

Bunun için kavga bile ediliyor! Yatağın bu tarafında uyuyorsanız...

Bu diyet sayesinde iğne ipliğe döndü! Yaklaşık 3 ayda...

Bu diyet sayesinde iğne ipliğe döndü! Yaklaşık 3 ayda...

Uyumadan önce kapı koluna bardak koyup yatıyor

Uyumadan önce kapı koluna bardak koyup yatıyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kimse farkında değil! Genellikle 3 yıl sürüyor

Kimse farkında değil! Genellikle 3 yıl sürüyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

54 yaşında gövde gösterisi! Vücut sırrı belli oldu

54 yaşında gövde gösterisi! Vücut sırrı belli oldu

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Bu soruyu sormaya çekiniyorlar!

Bu soruyu sormaya çekiniyorlar!

Diğer Haberler

Doğal mucize: Anne sütünün faydaları nelerdir?

Doğal mucize: Anne sütünün faydaları nelerdir?

Kabızlık yapan yiyeceklerden pilav, makarna ve...

Kabızlık yapan yiyeceklerden pilav, makarna ve...

Kaç haftada doğan bebeklere prematüre bebek denir?

Kaç haftada doğan bebeklere prematüre bebek denir?

Bebeklerde doğum lekesi neden olur? Doğum lekesi türleri nelerdir?

Doğum lekesi neden olur?

Bebek ve çocuklarda ateşe ne iyi gelir? Ateş nasıl düşürülür?

Ateş nasıl düşürülür?

Bebeklerde öksürük neden olur, nasıl geçer?

Bebeklerde öksürük neden olur, nasıl geçer?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.