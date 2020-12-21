Epidural doğum nedir? Epidural doğum nasıl olur?

Hamilelik boyunca kendisini hissettiren sancılar, doğum esnasında çok daha güçlü bir hale gelerek anne adayları için korkutucu olabilmektedir. Bu noktada epidural doğum bir tür lokal anestezi metodu kullanarak bu ağrıları ortadan kaldırmaktadır. Peki epidural doğum nedir?

Epidural Doğum Nedir?

Epidural doğum, zaman zaman ağrısız ya da epiduralli doğum şeklinde de adlandırılabilen bir doğum yöntemidir. Bu yöntemde annenin doğum sancılarını ortadan kaldırarak acı çekmesinin önüne geçmek hedeflenir. Bu doğrultuda annenin alt omurga bölgesinde yer alan epidural kanallarındaki sinirler bir enjeksiyon aracılığıyla uyuşturulur. Böylelikle ilaç tarafından bloke edilen ağrı algılayıcı sinir hücreleri vücudun alt bölgesinin hissizleşmesine neden olur. Bu nedenle doğum esnasında gerçekleşen kasılmalara bağlı olarak oluşan ağrı beyne iletilmez ve bu sayede anne tarafından da hissedilmez. Epidural doğum yapacak anne adayı yalnızca doğum esnasında baskıyı ve dokunmayı hisseder ancak herhangi bir acı yoktur.

Tüm diğer doğum yöntemlerinde olduğu gibi epidural doğumda da çeşitli avantajlar ve dezavantajlar mevcuttur. Bu doğrultuda epidural doğum yapmayı düşünenlerin doktoruyla bu hususları görüşmesi ve doktoruna güvenmesi büyük önem taşımaktadır. Benzer bir biçimde epidural doğum yapanlar da ağrısız gerçekleşen doğumdan dolayı sağlıkları hususunda temkini elden bırakmamalı, doktor tarafından yapılacak aralıklı kontrolleri aksatmamalıdır.