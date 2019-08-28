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Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen ve 80’den fazla öğrenci, Türkçe Dil Kursunu başarıyla tamamlayarak mezun oldu.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)Kültür Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Türkmen Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 2 aylık Türkçe Dil Kursu tamamlandı.

Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen ve 80’den fazla öğrenci, Türkçe Dil Kursunu başarıyla tamamlayarak mezun oldu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)Kültür Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Türkmen Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 2 aylık Türkçe Dil Kursu tamamlandı. Kursun mezuniyet kutlamalarına IKBY Meclisinin Türkmen Milletvekili Azat Küreci, IKBY Kültür Bakanlığı Divan Müdürü Halil İbrahim, Türkmen Kültür ve Sanat Genel Müdürü Geylan Altıparmak ile birçok sayıda vatandaş da katıldı.
Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Türkçeyi öğrenmenin faydalarına değinen Türkmen Milletvekili Azat Küreci, dil öğrenmenin milletler arasındaki bağı güçlendirmekte önemli bir katkı sağlayacağına vurguda bulunduktan sonra çalışmalarından dolayı Türkmen Kültür ve Sanat Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.
Türkçe’yi öğrenmek konusunda çok istekli olduğunu belirten öğrencilerden Bedir Aziz, Türkiye’yi sık sık ziyaret ettiğini belirtti. Aziz, Türkiye ziyaretleri sırasında iletişim zorlukları yaşaması üzerine Türkçe bilgisini daha da geliştirmeye karar verdiğini söyledi.
Kursun Hüner Ahmet adlı bir başka öğrenci ise 2 ay süren kursun çok faydalı olduğunu ve Türkiye’ye gittiğinde artık sıkıntı çekmeyeceğini söyledi. Ahmet, “Benim için çok faydalı oldu. Bundan önceki kursa da katıldım gelecek kursa da katılmayı planlıyorum” sözleriyle Türkçe becerilerini geliştirmek için daha çok çalışacağını ifade etti.
Türkmen Kültür ve Sanat Genel Müdürü Geylan Altıparmak da bu türdeki kursların yaklaşık 5 yıldır her yaz tatilinde düzenlendiğini belirterek, “Her yıl Türkçe’ye duyulan ilgi artıyor. Bu yüzden kurslarımızı daha yoğun bir tempo ile devam ettireceğiz. Bu yıl kursa katılım oldukça yüksekti, 80’den fazla öğrenci vardı. Bunları çocuklar ve yetişkinler olmak üzere ikiye ayırdık” dedi.
Çocuk ve yetişkinler için ayır ayrı düzenlenen kurs mezuniyet töreninde öğrenciler, Türkçe şiirler, marşlar ve konuşmalarla yeteneklerini sergiledi. Törenin sonunda ise kursu tamamlayan öğrencilere sertifika verildikten sonra dönem sonu hatıra fotoğrafı çekildi.

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı

Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı
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