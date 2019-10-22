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Erciş Belediyesine kayyum arandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 08:18 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçeKaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Ercis Belediye Baskanı Yıldız Cetin hakkında Van 4.

Van’ın Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçeKaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Ercis Belediye Baskanı Yıldız Cetin hakkında Van 4. Agır Ceza Mahkemesinde “Silahlı Teror Orgutune Uye Olma, Teror Orgutu Propagandası Yapmak” suclarından, Van 5. Agır Ceza Mahkemesinde “Silahlı Teror Orgutune Uye Olmak” sucundan yargılama sureci; Van Cumhuriyet Bassavcılıgınca “Silahlı Teror Orgutune Uye Olmak” sucundan sorusturma sureci devam ederken adı gecen sahıs Ercis Cumhuriyet Bassavcılıgınca “Silahlı Teror Orgutune Uye Olmak” sucundan devam eden sorusturma kapsamında gozaltına alınmıs olup gozaltı sureci devam etmektedir. Ercis Belediye Baskanı Yıldız Cetin, hakkında devam eden adli islem surecleri ve Ercis Cumhuriyet Bassavcılıgınca yurutulen 2019/1319 sayılı sorusturma dosyası kapsamında gozaltına alınmıs olması goz onunde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlıgımızın 21.10.2019 tarihli onayı ile gecici bir tedbir olarak gorevinden uzaklastırılmıs; Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46’ncı maddesi kapsamında Ercis Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu Ercis Belediye Baskan Vekili olarak gorevlendirilmistir" denildi.

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