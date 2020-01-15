Erciyes'in pistleri yarıyıl tatilinde dolacak

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene yarıyıl tatilinde de kayakseverlerin ilk tercihleri arasında yer aldı. Sömestir için yapılan rezervasyonlarla doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı kayak merkezinde, yoğun geçecek bir tatil dönemi heyecanı daha başladı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'in bilinirliğinin artmasıyla kayakseverlerin daha çok tercih etmeye başladığını söyledi. Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Cıngı, yarıyıl tatilinin kış turizminin zirve yaptığı dönemler olduğunu belirtti. Daha önceki yıllarda da yarıyıl tatilinde yoğun bir dönem geçirdiklerini aktaran Cıngı, "Aylar öncesinden otellerde rezervasyonlar yapılmaya başlandı. Otellerin tamamında sömestir döneminde doluluk oranı yüzde 100'e yakın. Bu hafta içi yapılacak rezervasyonlarla oteller tamamen dolacaktır. Hafta sonları bile Türkiye'nin birçok yerinden misafir ağırlıyoruz. Uzun bir tatil dönemi olan sömestirde de bu yoğunluğu yaşayacağız. Geçen sene kırmış olduğumuz rekoru bu yıl egale edeceğiz." diye konuştu.

- Erciyes'i tercih ettiren ayrıcalıklar Cıngı, Türkiye'nin doğusundan batısına birçok kayak merkezi olduğunu ancak Erciyes'in bazı özellikleriyle bu merkezlerin önüne geçtiğini belirterek, kayakseverlerin tercihindeki etkenleri şöyle sıraladı: "Kayseri, Türkiye'nin kavşak noktasında. İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlerden direkt uçuşlarla kente ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Havalimanından 15 dakika içinde kayak merkezine gelebiliyorsunuz. Ankara, Konya, Adana gibi büyük şehirlerden de birkaç saatlik kara yoluyla merkezimize ulaşılabiliyor. Erciyes'in uluslararası bir master planı çerçevesinde Alpler'deki kayak merkezleri gibi yapılaşmış olması, uzun pistleri, pistlerin birbirine bağlantısı, Kapadokya'ya 45 dakikalık mesafede olması kayakseverleri cezbediyor. Dolayısıyla kayak yapmak için Erciyes'e gelen bir vatandaş, Kapadokya'nın güzelliklerini görme imkanı da elde ediyor. 6 bin yıllık bir şehir olan Kayseri'yi ve mutfağını tanıma imkanı buluyor. Kısacası Erciyes'le bütünleştirebileceğiniz kış turizmi dahilinde çok farklı turizm çeşitleri var. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz için bu unsurlar etkili oluyor."