Erdoğan Almanca konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman devlet adamı Bismarck'ın sözü olan ''Türklerin ve Almanların birbirilerine sevgileri hiç bir zaman sarsılmayacak kadar köklüdür (Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird)'' ifadelerini hem Türkçe hem de Almanca okudu.
ALKIŞ ALDI
Erdoğan sözlerinin bitiminde "Birkaç dakikalık bu kadar" dedi. Erdoğan'ın bu jesti davetliler tarafından yoğun alkış aldı.
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