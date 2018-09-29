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Erdoğan Almanca konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2018 10:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, sözlerini Almanca sonlandırması dikkat çekti. Erdoğan'ın jestine şaşıran Almanlardan yoğun alkış geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman devlet adamı Bismarck'ın sözü olan ''Türklerin ve Almanların birbirilerine sevgileri hiç bir zaman sarsılmayacak kadar köklüdür (Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird)'' ifadelerini hem Türkçe hem de Almanca okudu.

ALKIŞ ALDI

Erdoğan sözlerinin bitiminde "Birkaç dakikalık bu kadar" dedi. Erdoğan'ın bu jesti davetliler tarafından yoğun alkış aldı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Almanca Almanya

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Fatih Sultan Mehmet Han, 7 yabancı dili kendi ana dili gibi konuşurdu.
Herhalde uçakta çok çalışmıştır, bicare Lise mezunu ya İyiki takılmadan bakarak okudu, kafasını kaldırsba idi Naneyi yemişti. Arkadaş bilimediğin sularda yüzme Gelelim alkışlara, Eh o kadarda olacak, jest yapmış Kaldıki alkışlar ona değil Türkiye'ye türk işçisine, türk gücünedir.
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