Erdoğan-Dancila ortak basın toplantısı

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik adımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkısını takdirle karşılıyoruz." dedi.
Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri heyetler arası çalışma yemeğinin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yılı kutladıklarını, Romanya'daki "büyük birleşmenin" de 100. yılı olduğunu aktaran Dancila, bunun Romanya için temsil ettiği sembolik öneme değinerek, böyle önemli bir dönemde kendisini ağırladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Temaslarında geçen yıldan bu yana devam eden stratejik ortaklık ilişkisini ele aldıklarını belirten Dancila, karşılıklı destek ve ortak değerler temelinde güçlenen ilişkilere işaret etti.
Dancila, Türk ve Rumen makamları arasında hem ikili hem de bölgesel anlamda siyasi, savunma, ticaret, eğitim ve kültür gibi çok sayıda alanda yürütülen iş birliğine vurgu yaptı.
Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar 100 milyon Avro düzeyinde gerçekleştiğini aktaran Dancila, NATO çatısı altındaki müttefik ilişkisinin önemine değindi.
Dancila, Türkiye ve Romanya arasında güvenlik açısından ortak değerlerin paylaşıldığını belirterek, karşılıklı diyalog ve iş birliğini daha da güçlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.
- "Desteklemeye devam edeceğiz"
"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik adımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkısını takdirle karşılıyoruz." diyen Dancila, Türkiye'nin göçmenlere kapılarını açma politikasını da takdirle karşıladıklarını vurguladı.
Dancila, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın "çok sağlam" olduğunu bildirerek, ziyareti vesilesiyle imzalanan iş birliği anlaşmalarının, her iki tarafın ilişkileri daha da geliştirme noktasında ortaya koyduğu iradeyi yansıttığını sözlerine ekledi.
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