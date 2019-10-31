Erdoğan: Gürcistan ile işbirliğimizi güçlendireceğiz (2)

BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Erdoğan burada 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla kurulan kan verme standını ziyaret etti. Kızılay standında kan veren partililerle sohbet eden Erdoğan, kan vermek için bekleyen diğer partililerle de bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan stant ziyaretinin ardından AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile toplantı yaptı. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hazır bulundu.

'FARKLI BİR BELEDİYECİLİK TASAVVURUNU ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK'

Erdoğan belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşma yaptı. Yerelden başarı sağlayamayanın devlet iradesinde de varlık gösteremeyeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz önce mahalli idarelerde millete rüştünü ispat etmiş, ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş bir hareketiz. 1994'ten itibaren, Türkiye'de belediyecilik çalışmalarında yeni bir dönemi başlattık. İdeolojik istismar belediyeciliği yerine, hizmet ve eser siyasetini merkeze alan, farklı bir belediyecilik tasavvurunu ülkemize kazandırdık. Sadece oy aldığımız semtlere değil, bize oy versin, vermesin yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize prensip edindik. Göreve geldiğimizde çöpleri dahi toplanamayan, havası kirlilikten solunamayan, yolları çukurdan yürünemeyen, suyu içilemeyen İstanbul'u belediyecilik hizmetlerinde tüm dünyada örnek alınan bir konuma taşıdık" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK OLSUN BİZİM OLSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin tamamında, alt yapıdan ulaşıma, yeşil alanlardan kadın ve çocuklar için merkezlere kadar yenilikçi projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Milletimiz de son 17 yılda hem mahalli idarelerde, hem de genel seçimlerde AK Parti'yi birinci yaparak hizmetlerimizden memnuniyetini gösterdi. Partimize gönül vermiş, emek vermiş, eskilerin dediği gibi, 'Teşkilatın tozunu yutmuş' tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. 'Küçük olsun benim olsun' sığlığıyla değil, 'Büyük olsun bizim olsun' vizyonuyla hareket edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

'82 MİLYONUN HER BİR FERDİNİ KUCAKLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Son dönemde yaşanan olayların bir gerçeği gösterdiğini söyleyen Erdoğan, bu gerçeğin AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekasının garantisi olduğunu belirtti. Erdoğan, "Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. AK Parti kalesinde ve Cumhur İttifakı bünyesinde gedik açma çabalarının gerisinde bu hakikat vardır. Şimdiye kadar olduğu gibi, 'Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın' düsturuyla 82 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışıyoruz, çalışacağız" diye konuştu.

‘METAL YORGUNLUĞUNUN SON İZLERİNİ SİLDİĞİMİZ DÖNEMİN BAŞLANGICI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti çatısı altında terör ve şiddetle arasında mesafe koyan herkese ve her görüşe yer olması gerektiğini vurgulayaraki şunları kaydetti:

"Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir. Devlet olarak politikalarımızla adeta tüm dünyayı kuşatırken, parti olarak içinde farklı şekilde hareket etmemiz zaten düşünülemez. Aynı şekilde belediye başkanlarımızla, teşkilatla ve yönetimle istişareyi asla ihmal etmemelidir. Yedinci büyük kongre sürecimiz metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz yenilenmiş, tazelenmiş bir şekilde tekrar yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bunun için sizlerin mesuliyeti çok ağırdır. Hiçbiriniz bulunduğunuz makamın millete hizmet makamı olduğunu unutmayacağız."

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