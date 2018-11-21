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Erdoğan ile Bahçeli'nin ile Beştepe'deki görüşmesi devam ediyor (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi devam ediyor.  (FOTOĞRAF)   

Erdoğan ile Bahçeli'nin ile Beştepe'deki görüşmesi devam ediyor (1) 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan ile Bahçeli'nin ile Beştepe'deki görüşmesi devam ediyor (1) Erdoğan ile Bahçeli'nin ile Beştepe'deki görüşmesi devam ediyor (1)

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