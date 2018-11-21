Erdoğan ile Bahçeli'nin ile Beştepe'deki görüşmesi devam ediyor (1) 

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan ile MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli'nin Be\u015ftepe'deki g\u00f6r\u00fc\u015fmesi devam ediyor.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNERBeklenen Cuma haftas\u0131nda g\u00f6r\u00fclmemi\u015f indirimler Amazon T\u00fcrkiye\u2019de sizleri bekliyor! Destici'den Dekan Karal\u0131'ya ele\u015ftiri: O makama yak\u0131\u015fmad\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ile MHP lideri Bah\u00e7eli aras\u0131nda kritik g\u00f6r\u00fc\u015fme
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