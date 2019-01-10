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Erdoğan ile görüşen İmamoğlu: 'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim gülümsedi (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 18:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu görüşmeye ilişkin, "Çok güzel bir sohbet oldu.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu görüşmeye ilişkin, "Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul ağırlıklı İstanbul'u konuştuk. İstanbul ile ilgilli tecrüblerini, tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Çok kıymetli anektodları vardı faydalanacağımız. 'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu görüşmeye ilişkin, "Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul ağırlıklı İstanbul'u konuştuk. İstanbul ile ilgilli tecrüblerini, tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Çok kıymetli anektodları vardı faydalanacağımız. Dileğimiz İstanbul'da en az hata ile hatasız bir süreci başlatmak. Bu manada faydalı güzel bir görüşme olmuştur. Bu güzel sohbet ortamını sağladığı için çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi" diye konuştu.

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Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'
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