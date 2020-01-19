Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac ile görüştü

Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararas\u0131 konferansa kat\u0131lmak \u00fczere Almanya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Berlin\u2019e gelen Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Libya Ba\u015fbakan\u0131 Fayiz es-Serrac ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nFOTO\u011eRAFLIG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERBizdeki faiz tart\u0131\u015fmas\u0131 da bir \u015fey mi?..Trump\u2019\u0131n \u0130ran Politikas\u0131 Tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yorErdo\u011fan Libya Zirvesi i\u00e7in Berlin\u2019de
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