Erdoğan Paris'te! Liderler böyle yürüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümü anma törenlerine katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris’teki Elysee Sarayı’na geldi.

Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümü anma töreni başkent Paris’teki Elysee Sarayı’nda gerçekleştiriliyor.

Dünya liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Macron ve eşiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra törenin gerçekleştirileceği salona geçti.

Devlet ve hükümet başkanları eşleri ile birlikte, Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması’nın 100. yıl dönümü anma törenleri için Paris’teki Charles de Gaulle Meydanı'nın ortasında bulunan Zafer Takı’na (Arc De Triomphe) yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ön sırada yürüdü. Zafer Takı’na ulaşan liderler, Başkanlar Tribünü’nde yerlerini aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise liderlerin yanına geç gelmesi dikkat çekti.