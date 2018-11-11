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Erdoğan Paris'te! Liderler böyle yürüdü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2018 14:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü anma törenleri kapsamında, Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. Liderler Birinci Dünya Savaşı törenleri için Zafer Takı’na yürüdü.

Erdoğan Paris'te! Liderler böyle yürüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümü anma törenlerine katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris’teki Elysee Sarayı’na geldi.

Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümü anma töreni başkent Paris’teki Elysee Sarayı’nda gerçekleştiriliyor.

Dünya liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

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Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Macron ve eşiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra törenin gerçekleştirileceği salona geçti.

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Devlet ve hükümet başkanları eşleri ile birlikte, Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması’nın 100. yıl dönümü anma törenleri için Paris’teki Charles de Gaulle Meydanı'nın ortasında bulunan Zafer Takı’na (Arc De Triomphe) yürüdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ön sırada yürüdü. Zafer Takı’na ulaşan liderler, Başkanlar Tribünü’nde yerlerini aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise liderlerin yanına geç gelmesi dikkat çekti.

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Törene ev sahipliği yapan Emmanuel Macron’un askeri kıtayı selamlamasının ardından, Fransız ordusu Fransa milli marşını okudu. Sonrasında ünlü çellist Yo-Yo Ma performans sergiledi.

Öte yandan, dün havanın yağmurlu olması nedeniyle ABD askerlerini anma törenine katılmayan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yağmurlu havada gerçekleştirilen yürüyüşte en ön sıralarda yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Fransa paris Birinci Dünya Savaşı macron

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fotoğraflarda Güler yüzlü el sıkışan ama cephede ordularını savaştıran siyasiler dünya insanı bunların elinde oyuncak
MADEM BARIŞ İSTİYORSUNUZ TİCARETİ CANLANDIRIN O BUNA ŞU ŞUNA AMBORGO KOYMAYIN KAZAN KAZAN OLSUN EKONOMİK KRİZLERİN ÖNÜNÜ AÇIN HERKES HERYERE YATIRIM YAPSIN TÜRK FİRMALAR AVRUPA VE ABD DE İŞ YAPSIN KAZANSIN HERKES DÜNYADAKİ BU KRİZİN ÖNÜNÜ TOPYEKÜN AÇABİLİLİRSİNİZ YAŞANABİLİR BİR DÜNYA YAPIN YOK BİZ YAPMAYIZ DERSENİZ SAVAŞLAR KAÇINILMAZ OLUR
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