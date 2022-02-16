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Erdoğan tarih vererek duyurdu: Türkiye aya sert iniş gerçekleştirecek

16.02.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin gelecek yıl milli ve özgün roketiyle aya sert iniş gerçekleştireceğini belirtti.

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Türkiye aya sert iniş gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Expo'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pavilyonu'nda dün gençlerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasına, BAE'nin geleceği olan gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Erdoğan, nerede olursa olsun, gençlerle bir araya gelişlerinde, her sohbetlerinde İslam dünyasının geleceğine dair umutlarının arttığını söyledi.

Bu toplantılar sırasında ufku ve vizyonu açık, pırıl pırıl gençleri görmenin bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Erdoğan, bu tabloyu gördüklerinde, Allah'ın rahmetinden umudu kesmediklerini vurguladı.

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Türkiye'de "TEKNOFEST gençliği" diye tarif ettiği bu gençliğin, önüne çıkarılan engelleri aşa aşa yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirten Erdoğan, "Sizlerin hayata umut ve heyecanlı bakmanız, bize de yeni hedefler için cesaret ve ilham aşılıyor. Sizlerden aldığımız güçle biz de daha güzel, daha müreffeh, daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayışla Türkiye ile BAE gençliği arasındaki irtibatı ve iş birliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Abu Dabi'de "gençlik alanında iş birliğine dair mutabakat muhtırasının" imzalandığını hatırlatarak, böylece, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri yolunda önemli bir eşiğin daha aşıldığının altını çizdi.

"GELECEK YIL AYA SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Gençlerin de bu mutabakatın ruhunu hayata geçirme yönünde gereken çabayı göstereceğine inandığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençler olarak sizlerden, Türkiye ile BAE arasında gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz. İki dost ve kardeş ülke olarak geniş bir yelpazede ciddi iş birliği imkanlarına sahibiz. Özellikle uzay programları ve yenilikçi teknolojiler alanlarında benzer vizyonları paylaştığımızı görüyorum. Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan Milli Uzay Programımızı geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yani gelecek sene milli ve özgün roketimizle aya sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay programımızı açıkladığımız günlerde BAE de 'Umut' olarak adlandırdığı Mars misyonunu gezegenin yörüngesine başarıyla yerleştirmişti. O dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sayın Bakan Amiri'nin sosyal medya üzerinden iki ülkenin uzay programlarına karşılıklı takdirlerini ifade etmesi, dostluğumuzun baki olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Geçtiğimiz günlerde yörüngedeki birinci yılını tamamlayan 'Umut', esasen hepimizin umudunu temsil ediyor."

"KADER, GAYRETE AŞIKTIR"

Merhum Şeyh Zayid'in vizyonu takip edilerek elde edilen bu başarıda emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, Türkiye ve BAE'nin girişim, yenilik ve yatırım ekosistemlerinin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Dubai Expo'sunun "Zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak" temasının, bu ahengin tam manasıyla yakalanmasının gerekliliğine işaret ettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede uzay, teknoloji, startup şirketleri ve bilimsel iş birliği gibi alanlarda ortak çalışmalarımızı hızla geliştirmeliyiz. Uzay ajanslarımızın da önümüzdeki dönemde etkin iş birliği yapması ve tecrübe paylaşımında bulunması müşterek menfaatlerimize olacaktır. Hep söylediğimiz bir söz var, 'kader, gayrete aşıktır'. Bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce inanç, sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe dönüştürebiliriz. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde ben bu inancı, bu azmi ve bu gayreti görüyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun."

Kaynak: AA

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