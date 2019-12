Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile ortak basın toplantısında konuştu:

Türkiye ile Tunus arasındaki iş birliğinin her alanda, gerek siyasi gerek askeri, ekonomik, kültürel alanlarda, turizm alanında dayanışmanın güçlenerek devamından yana olduğunu yaptıkları görüşmede ifade ettiğini aktaran Erdoğan, Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Tunus'un yanında olmayı sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

"Kendisiyle ikili ilişkilerimizi ele alırken bölgesel anlamda da konuları etraflıca ele aldık. Fakat şu an itibarıyla malum 1 milyar 100 milyon dolar gibi bir ticaret hacminin yeterli olmadığını, bunu çok daha yukarılara taşımamızın gereği üzerinde özellikle duruyorum. Hele hele inşallah şöyle hükümetin de kısa zamanda kurulmasından sonra gerek en üst düzeyde cumhurbaşkanları olarak gerekse hükümetler olarak yapacağımız çalışmalarla bu süreci hızlandırmanın faydalı olacağına inanıyorum."

Libya'nın istikrarının başta Tunus gibi komşu ülkeler olmak üzere tüm bölge açısından taşıdığı önem üzerinde durduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zira biz bu acıyı çok çektik. İşte Suriye'den şu anda bize yaklaşık 4 milyona yakın mülteci geldi. Bütün bu mültecilerin 8 yıldır her şeyiyle ilgileniyoruz. Aynı şekilde Libya'dan da malum Tunus'un güneyine doğru bu bölgede 500 bine yakın bir mültecinin olması tabi kime yüktür? O da Tunus'a ciddi bir yüktür. Bu yükün altından bir an önce kalkmak gerekiyor. Tabi bunlar daha sonra öyle bir hal alıyor ki, terörize bir durum ortaya çıkıyor ve bu terörize durum da oradaki halkları ciddi manada rahatsız ediyor. Bu bakımdan Libya'daki bu olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor, aynı zamanda komşu ülkeler ki başta Tunus buradan ciddi manada rahatsız oluyor. Bunları da değerlendirme fırsatımız oldu.

Tabii bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülebilmesi amacıyla atabileceğimiz adımlarla bu çerçevede yürütebileceğimiz iş birliği neler olabilir, bunların üzerinde durma fırsatımız oldu."