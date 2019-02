Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Yoğun mesailerinden buldukları her fırsatta Çorum'a geldiklerini ve vatandaşlarla hasbihal ettiklerini, aksaklık ve eksiklikleri bizzat yerinde denetlediklerini anlatan Erdoğan, "Samsun'a, Ankara'ya, Kırklareli'ye hizmet ettiğimiz kadar Çorum'u da Sivas'ı da Yozgat'ı, Tokat'ı, Amasya'yı da kalkındırmaya çalıştık. Buharaevler'e, Mimar Sinan'a, Gülabibey'e, Karakeçili'ye hizmet ederken Milönü'deki, Bahabey'deki canları da ihmal etmedik. Çünkü bizim nazarımızda 81 vilayetimizin ve onların her bir mahallesinin, her bir hanesinin tamamı, 82 milyonun her bir ferdi aynıdır, aynı değerdedir, aynı hürmete, aynı hizmete layıktır, zira biz AK Parti'yiz, zira biz, yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü, bizim farkımız bu. Bizim siyasi geleneğimizde adalet vardır, dayanışma vardır, halka hizmeti Hakk'a hizmet gören ulvi bir anlayış vardır. CHP'nin başındaki zat gibi yalanla peynir gemisini yürütmeye çalışmıyoruz. Sizler için, sizlerin huzuru, istikrarı, refahı için mücadele veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.