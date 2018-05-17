KADIN

Ereksiyon sorununa karşı Viagra’yı tarihe karıştırabilecek buluş

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK HABERLERİ  | 17.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

Bilim adamları, ereksiyon disfonksiyonunu geliştirdikleri bir iğne ile ortadan kaldırmayı başardı.

Ereksiyon sorununa karşı Viagra’yı tarihe karıştırabilecek buluş

Kök hücre kullanılarak geliştirilen bir enjeksiyon yakın gelecekte erkeklerde ereksiyon olamama sorununa çare olabilir ve Viagra gibi ilaçlara bağımlılıktan kurtarabilir.

Danimarka'da yürütülen bir çalışmada bilim insanları 20 milyon kök hücre enjekte ederek disfonksiyon bulunan erkek cinsel organında ereksiyon fonksiyonunu geri getirmeyi başardılar.

The Sunday's Times'ta yer alan habere göre tedavi Viagra'dan farklı olarak kan damarlarını ve sinirleri canlandırdı.

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TEDAVİNİN YAN ETKİLERİ HENÜZ NET DEĞİL

Bir yıldan uzun süredir yürütülen tedavinin uzun vadeli etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakta.

Araştırmayı yürüten Danimarka Rejeneratif Tıp Merkezi Direktörü Profesör Soren Sheikh, elde ettikleri bulguları Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği'nin İspanya'da Temmuz 2018'de yapılacak toplantısında paylaşacaklarını duyurdu.

Sheikh denemelerin iyi gittiğini belirterek "Ancak daha gidecek yolumuz var" dedi.

ÖNCELİKLİ HEDEF KANSERE YAKALANMIŞ KİŞİLER

Araştırmacıların öncelikli hedefi kansere yakalandığı için prostat bezleri alınan erkeklere yardım etmek. Ekip, kök hücre tedavisinin, kalp hastalığı gibi sağlık sorunları ve yaşlanmanın etkisiyle ereksiyon disfonksiyonu yaşayan kişilere için de kullanılabileceğini umuyor.

ABD Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'nün verilerine göre sadece bu ülkede ereksiyon sorunu yaklaşık 30 milyon erkeği etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ereksiyon sorunu Viagra

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