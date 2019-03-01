Haber- Kamera: Özden ATİK-Güven USTA/İstanbul DHA

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 11 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Eren Erdem'i "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdem'in tutukluluğunun devamına da karar verildi. Öte yandan davanın tutuksuz sanıklarından kapanan Karşı Gazetesi'nin eski sahibi Turan Ababey'in de aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Eren Erdem ve Onur Kala ile tutuksuz sanıklardan Turan Ababey, Kutlu Esendemir ve Emre Erciş ile avukatları son savunmalarını tamamladı. Daha sonra mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmaya yaklaşık 3 saat ara verdi.