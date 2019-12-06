Ergenekon eski hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ üyeliği davasına devam edildi

Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-"SİLAHLI terör örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "Anayasal düzeni, hükümeti ve meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ergenekon davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un yargılandığı davaya devam edildi. Çalmuk, "41 aydır örgüt üyesi suçlamasıyla tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk getirildi. Müdahiller eski Genelkurmay Başkanı Mehmet İlker Başbuğ ile Ahmet Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç'ı ise avukatları temsil etti. Diğer müdahil Dursun Çiçek de öğleden sonraki oturumda hazır bulundu.

"AVUKATIM OLMADAN SAVUNMA YAPMAM"

Duruşmaya, sanık Çalmuk'un avukatı mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Savunması sorulan Çalmuk, avukatı olmadığı için savunma yapmayacağını belirterek, "Avukatımın iki eli kanda da olsa gelmesi gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre savunma yapamam. Barodun avukat tayin edilmesini ve duruşmanın öğleden sonra yapılmasını talep ediyorum" dedi.