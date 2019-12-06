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Ergenekon eski hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ üyeliği davasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:50 | Son Güncelleme

"SİLAHLI terör örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "Anayasal düzeni, hükümeti ve meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ergenekon davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un yargılandığı davaya devam edildi.

Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-"SİLAHLI terör örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "Anayasal düzeni, hükümeti ve meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ergenekon davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un yargılandığı davaya devam edildi. Çalmuk, "41 aydır örgüt üyesi suçlamasıyla tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk getirildi. Müdahiller eski Genelkurmay Başkanı Mehmet İlker Başbuğ ile Ahmet Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç'ı ise avukatları temsil etti. Diğer müdahil Dursun Çiçek de öğleden sonraki oturumda hazır bulundu.

"AVUKATIM OLMADAN SAVUNMA YAPMAM"
Duruşmaya, sanık Çalmuk'un avukatı mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Savunması sorulan Çalmuk, avukatı olmadığı için savunma yapmayacağını belirterek, "Avukatımın iki eli kanda da olsa gelmesi gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre savunma yapamam. Barodun avukat tayin edilmesini ve duruşmanın öğleden sonra yapılmasını talep ediyorum" dedi.

ÖĞLEDEN SONRA DEVAM EDİLDİ
Öğleden sonraki oturumda sanık Hüsnü Çalmuk'un barodan atanan avukatı geldi. Sanık Çalmuk, "41 aydır örgüt üyeliği suçlamasıyla tutukluyum. Tüm deliler toplandı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"ERGENEKON 15 TEMMUZ'A HAZIRLIKTI"
Duruşmada, müdahillerden Dursun Çiçek ise, "Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 2010-2014 yılları arasında Ergenekon davası kapsamında görev başındayken sanık yapıldı. Şemdin Sakık iki gün boyunca tanıklık yaptı. Ergenekon 15 Temmuz'a hazırlıktı. Ergenekon olmasaydı 15 Temmuz da olmazdı" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK DEVAM
Mahkeme heyeti, Hüsnü Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanıktan elde edilen ancak imajları alınamayan dijital materyallerin bilirkişiye gönderilmesine ve bununla ilgili rapor alınmasına karar verdi. Bilirkişi raporu geldikten sonra dosyanın mütalaasını hazırlaması için İstanbul cumhuriyet savcısına gönderilmesine yönelik hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

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