Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıktı! Şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı! "Evrime kafa attım"

Uzaktan, Karar Verdim, Bir Seni Konuşurum, Baksana Talihe, Günün Birinde, Aşkın Yalanmış, Yarabbi Şükür ve Depresyondayım gibi unutulmaz şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ergenlik fotoğrafları ile çok konuşulmuştu.

Şarkıcı Göksel'in geçtiğimiz günlerde önce ilkokul sonra da lise fotoğrafları ifşa olmuştu. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düşmüştü.

Ortaya çıkan ergenlik fotoğraflarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Resmen evrime kafa attım" dedi.

Ünlü şarkıcı Göksel'in o açıklaması şöyle:

"Resmen evrime kafa attım. Küçüklüğümde 'Dünya güzeli' diye çağırırlardı. Ergenlik dönemimde felaket görünmeye başladım. Sebebi belki de hormonlardır. Kilo aldım, gözlükler takıldı."







