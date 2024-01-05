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Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıktı! Şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı! "Evrime kafa attım"

05.01.2024 13:12 | Son Güncelleme:
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Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi en çok dinlenen şarkılara imza atan 52 yaşındaki başarılı şarkıcı Göksel'in, yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Şarkıcı lise yıllık fotoğrafıyla ilgili ilk kez konuştu. Şarkıcı, "Resmen evrime kafa attım" dedi.

Uzaktan, Karar Verdim, Bir Seni Konuşurum, Baksana Talihe, Günün Birinde, Aşkın Yalanmış, Yarabbi Şükür ve Depresyondayım gibi unutulmaz şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ergenlik fotoğrafları ile çok konuşulmuştu.

Şarkıcı Göksel'in geçtiğimiz günlerde önce ilkokul sonra da lise fotoğrafları ifşa olmuştu. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medyanın diline düşmüştü.

Ortaya çıkan ergenlik fotoğraflarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Resmen evrime kafa attım" dedi.

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Ünlü şarkıcı Göksel'in o açıklaması şöyle:

"Resmen evrime kafa attım. Küçüklüğümde 'Dünya güzeli' diye çağırırlardı. Ergenlik dönemimde felaket görünmeye başladım. Sebebi belki de hormonlardır. Kilo aldım, gözlükler takıldı."

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