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Ergün Poyraz kimdir? Saldırıya uğrayan Yazar Ergün Poyraz’ın sağlık durumu nasıl, saldırganlar bulundu mu?

12.04.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergün Poyraz, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan olaya ilişkin basında yer alan haberler sonrası Ergün Poyraz kimdir? Saldırıya uğrayan Yazar Ergün Poyraz’ın sağlık durumu nasıl, saldırganlar bulundu mu? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte ünlü yazarın sağlık durumu ve kariyerine ilişkin detaylar...

Ergün Poyraz kimdir? Saldırıya uğrayan Yazar Ergün Poyraz’ın sağlık durumu nasıl, saldırganlar bulundu mu?

Ergün Poyraz, Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde 3 kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Konuya ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından ünlü yazarın sağlık durumu merak edildi. Peki Ergün Poyraz kimdir? Saldırıya uğrayan Yazar Ergün Poyraz’ın sağlık durumu nasıl, saldırganlar bulundu mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ERGÜN POYRAZ KİMDİR?

Ergün Poyraz, 31 Ocak 1963 yılında İstanbul'da doğdu.

Ergün Poyraz, 1983'de başladığı Yıldız Üniversitesi İnşaat bölümünnden, ikinci sınıfta ayrılmıştır.

Evlenen ünlü yazar o dönem Aydın'da hayvancılık yapmış ve 1993-1994 seneleri arasında Bilecik'te bulunan bir inşaat şirketinde idari sorumlu olarak görev almıştır.

Ergün Poyraz, askerlikten döndükten sonra Aydın'da yazarlığa başlamıştır.

SALDIRIYA UĞRAYAN ERGÜN POYRAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz'ın durumunun ağır olduğu aktarılmıştır.

ERGÜN POYRAZ'A SALDIRAN KİŞİLER BULUNDU MU?

Polis ekipleri, Ergün Poyraz'a saldıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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