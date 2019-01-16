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Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 15:15 | Son Güncelleme

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, partisinden ihraç edildi.

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, yaptığı açıklamada “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” diyerek Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AK Parti'nin 2 belediye verdiğini söylemişti. AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman da bu sözlere “MHP’nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler” diye yanıt vermişti.

Bu gelişmelerin ardından MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alınmış Samsun Milletvekili Erhan Usta da ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

erhan usta

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MHP Erhan usta Samsun ihraç Milletvekili

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