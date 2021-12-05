Erinç Sağkan kimdir, aslen nereli? TBB Başkanı Erinç Sağkan kaç yaşında?

Bugün gerçekleşen Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu seçimi sonrası Erinç Sağkan baronun yeni başkanı seçildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Erinç Sağkan'ın yaşı, memleketi gibi konular araştırılıyor. Peki Erinç Sağkan kimdir, aslen nereli?

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Aslen Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan, TBB yeni başkanıdır. İlk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Sağkan, meslek hayatında Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalışmasının sonrasında, 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ve 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcığı görevlerini üstlenmiştir.

Erinç Sağkan, 5 Aralık 2021 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği başkanlık seçiminde rakibi Metin Feyzioğlu'ndan fazla oy alarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmuştur. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanlarının 'çoklu baro' yasasına karşı yaptığı eylemde aktif şekilde rol almıştı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına da aday olmuş olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçilmiştir. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı olmuştur. Sağkan'ın doğum tarihine ilişkin bilgiler internette yer almıyor.



