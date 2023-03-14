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Erkan Baş'ın katıldığı canlı yayından kare paylaştı! AK Partili Hamza Dağ'dan dikkat çeken çıkış: "Programı izlerken sanıyorduk ki..."

14.03.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler yaklaşırken verdiği mesajlarla gündem yaratan isimlerden biri de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş oldu. Geçtiğimiz günlerde seçimin ilk turunda Millet İttifakının adayı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Baş dün akşam gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğuydu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise yayına gönderme yaparak "Yayında bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Erkan Baş'ın katıldığı canlı yayından kare paylaştı! AK Partili Hamza Dağ'dan dikkat çeken çıkış: "Programı izlerken sanıyorduk ki..."

Canlı yayından kareyi paylaşıp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gazeteci Fatih Altaylı'ya eleştiri getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, TİP Genel Başkanı Erken Baş'ın katıldığı yayınla ilgili tepkisi dikkat çekti.

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ALTAYLI'NIN SORULARINI YANITLADI

Seçim gündeminin hareketlenmesiyle son günlerde adı sıkça konuşulan Erkan Baş, dün akşam HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Altaylı'nın sorularını yanıtlandıran Baş gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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ALTAYLI'YA 'TİP' ELEŞTİRİSİ

Yayından birkaç saat sonra paylaşım yapan AK Partili Hamza Dağ da yayını izlediğini belirtti. Hamza Dağ'ın eleştirilerinin hedefinde ise gazeteci Altaylı vardı.

"MEĞER MODERATÖR YOKMUŞ"

Paylaşımına programdan bir kareyi ekleyen Dağ, "Habertürk’te Teke Tek programını izlerken yayında bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer modaratör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş" ifadelerine yer verdi.

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Erkan Baş Hamza Dağ

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