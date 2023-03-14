Seçimin şifresi: 9. kat! Siyaset sahnesinde son dönemeç... AK Parti'nin kritik kararı! Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ...

Türkiye 2023 seçimlerine doğru geri sayımını sürdürürken,14 Mayıs'a iki ay kala AK Parti’de çalışmalar hızlandı. Bir yandan ittifak görüşmelerini sürdüren AK Parti, diğer yandan da parti içi stratejilerini ve milletvekili adaylarını belirliyor. Çalışmalarını saha ve Genel Merkez olmak üzere iki noktada yoğunlaştıran AK Parti, yurt içi ve yurt dışı ayağında seçim sürecinde aktif olarak çalışacak seçim koordinasyon merkezi (SKM) başkanlarını da belirledi. Seçim hazırlıklarının genel merkez ayağında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 9’uncu katta seçim karargâhı kuruldu.

A TAKIMI 9. KATTA TOPLANIYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği heyette, Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz ile Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan yer alıyor. 9’uncu katta milletvekili listeleri de belirlenecek. Burada, seçim çalışmaları değerlendirilerek çözüm önerileri hazırlanacak. Muhalefetin hamlelerine karşı politikalar üretilerek seçim döneminde dinamik bir taktik uygulanacak.

MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI İÇİN TİTİZ SÜREÇ

Bir tane toplantı salonunun bulunduğu 9’ncu katta Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada adaylıklar dahil özel görüşmelerini de yapıyor. Erdoğan’ın bulunduğu sıralarda söz konusu kat diğer toplantılara da ev sahipliği yapıyor. Öte yandan yaklaşan seçime paralel AK Parti’de aday adayı trafiği de yoğunlaştı. Milletvekili listelerine ve çalışmalara en verimli katkıyı sunacak adaylar için ise titiz bir süreç izleniyor. Bu hususta özel bir ekip kuran AK Parti doğru kişileri aday göstermek için görüşmelerine devam ediyor. Edinilen bilgilere göre bu kişilerle AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş görüşüyor.

ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANACAK MI?

AK Parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralına giren milletvekillerin durumu da merak konusu. AK Parti Grubu’nda 3,4 ve 5 dönemdir Mecliste bulunan isimler mevcut. Bu isimler arasında Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ gibi henüz 40’lı yaşların başında birçok milletvekili bulunuyor. Seçim işleri Başkanlığı tarafından mevcut milletvekillerin durumlarına ilişkin ayrı ayrı raporlama yapıldı. AK Parti içerisinde üç dönemliklerin liste dışı kalacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor. Bazı genel başkan yardımcıları parti içerisinde kuralın kesinlikle uygulanması ve bir istisna olmasını istemediklerini ifade ediyorlar.

Üç dönem kuralıyla ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.