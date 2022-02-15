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  4. Erkan Mumcu, Cumhubaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı! 'Efendim memleket yanıyor...'

Erkan Mumcu, Cumhubaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı! 'Efendim memleket yanıyor...'

15.02.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü doğrulayarak görüşmenin detaylarını anlattı. Görüşmenin yarım saat bile sürmediğini ve daha çok hal hatır sorma biçiminde geçtiğini dile getiren Mumcu, görüşmeyi sonlandırmak için izin isterken "Efendim memleket yanıyor, ben sizin vaktinizi almak istemem" dediğini belirtti.

Erkan Mumcu, Cumhubaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı! 'Efendim memleket yanıyor...'

AK Parti'nin kurduğu ilk hükümetlerde Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini yürüten, daha sonra partisinden ayrılan Erkan Mumcu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü belirtildi. Mumcu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür köşesinden duyurdu.

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GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI

Independent Türkçe'ye konuşan Mumcu, görüşmenin yeni olmadığına değinerek "Bugünün olayı değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişikliğinden hemen önceydi. Yoğun orman yangınlarının olduğu günlerdeydi" ifadelerini kullandı.

Davetin Cumhurbaşkanı'ndan geldiğini ifade eden Mumcu, görüşmenin içeriğini şu sözlerle anlattı:

“Çok uzun zamandır, 10 yıldan daha uzun zamandır hiçbir temasımız olmadığı için, daha çok hal hatır sorma biçiminde geçti, aile ve çoluk çocuk hakkında hasbihal ettik.”

'EFENDİM MEMLEKET YANIYOR'

Görüşmenin yarım saat bile sürmediğini söyleyen Mumcu, "Daha fazla vakitlerini almak istemediğimi beyan ederek müsaade istedim. Hatta tam olarak kurduğum cümle 'Efendim memleket yanıyor, ben sizin vaktinizi almak istemem' şeklindeydi" dedi.

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