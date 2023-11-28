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Erkek arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran cinayetin ardından 'yasak aşk' çıktı

28.11.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Mamak ilçesinde Neşe Beydoğan (28), Hasan Doğan'ı (42) evinin önünde aracından indiği sırada tabanca ile vurarak öldürdü. Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edilirken, olayın detayları da ortaya çıktı. Beydoğan ile Doğan'ın ikisinin de evli olduğu ve yasak aşk yaşadıkları ileri sürüldü. Beydoğan'ın, Doğan'ı ilişkiyi bitirmek isteyince öldürdüğü iddia edildi. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, dün saat 22.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana geldi. Neşe Beydoğan, evine gitmek için otomobilinden inen Hasan Doğan'a tabanca ile 7 el ateş etti. Hasan Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Neşe Beydoğan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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CİNAYETİN ARDINDAN YASAK AŞK ÇIKTI

Evli ve 3 çocuk babası Hasan Doğan'ın, daha önce komşusu olan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Beydoğan ile ilişki yaşadığı, bunun açığa çıkması üzerine Beydoğan ile ailesinin ikamet değiştirdiği öğrenildi. Beydoğan'ın, Hasan Doğan'ı ilişkiyi bitirmek istemesi üzerine öldürdüğü ileri sürüldü.

Neşe Beydoğan'ın emniyetteki sorgusu sürerken, Hasan Doğan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Cenaze, bugün Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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EVİ SATIP TAŞINMIŞLAR

Hasan Doğan'ın komşusu İsmet Kaya (69), silah sesini duyunca dışarı çıktığını belirterek, "Vurulan kişi karşı binamızda komşumuzdu. Daha önce aralarında bir ilişki olduğunu duyduk. Vuran kadın bizim binada oturuyordu, aralarındaki ilişkinin duyulmasının ardından evi de satıp, buradan taşındılar" dedi.

Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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cinayet Ankara yasak aşk
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