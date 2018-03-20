KADIN

Erkek çocuk doğurmadı diye karısının yüzüne asit attı!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan Siraj Biwi adındaki genç kadın, kocasının erkek çocuk isteğini karşılayamadı diye akılalmaz bir saldırıya uğradı.

Erkek çocuk doğurmadı diye karısının yüzüne asit attı!

2 kız çocuğu olan Farah şöyle konuşuyor:''İlk çocuğumun doğumundan sonra sanki kasıtlı olarak kız çocuk dünyaya getirdiğimi düşünüyordu. Ailesi onlara itaat etmediğimde şiddete uğruyor, ailemden para almamı istiyorlardı. Günlük işkence dozuyla yaşamaya çalışıyordum ve kızlarımın refahını düşünüyordum. Üçüncü çocuğumun da kız olacağını öğrendikten sonra yine dayak yiyeceğimi düşünüyordum ama asit atacağını düşünmemiştim. Şikayetçiyim ve onu asla affetmeyeceğim.''

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Yüzünün, ellerinin ve karnının büyük bir bölümünde derin yanık izleri oluşan kadın hastanede tedavi görüyor.

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Kız çocuğunun olacağını öğrendikten sonra karısının yüzüne ve vücuduna asit atan adam her yerde aranıyor.

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Farah'ın böyle bir saldırıya uğrayan ilk kadın olmadığını belirtmek gerekir. Sadece Hindistan'da kadınlara yönelik asit saldırılarına uğrayan kadınların sayısı 1000 civarında.

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Anahtar Kelimeler:
Siraj Biwi asit saldırısı

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