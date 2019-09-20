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Erkekler ilgilenmedi, kadınların elinden şifaya dönüştü! Çitlembik, kadınların kazanç kapısı oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinin verimli topraklarında doğal olarak yetişen, yağı, yaprakları, tohumu, meyvesi ve kökünün sağlığa pek çok yararı olması dolayısıyla ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan çitlembiğin, kadınların elinden "şifa yolculuğu" başladı.

Erkekler ilgilenmedi, kadınların elinden şifaya dönüştü! Çitlembik, kadınların kazanç kapısı oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde doğal olarak yetişen ve ilaç-kozmetik sektöründe kullanılan çitlembik kadınlar tarafından hasat ediliyor.

KİLOGRAMI 10 LİRADAN SATILIYOR

Eylülde başlayan ve gelecek ayın ortalarına kadar süren hasat döneminde yaklaşık 500 kadın çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde araziye çıkan kadınlar öğle saatlerine kadar çitlembik topluyor. Çuvallara doldurdukları ürünü evlerinde yıkayıp kurutan kadınlar çitlembiği, tüccarlara kilogramını 10 liradan satıyor, küçük bir kısmını da kahve ve çerez için kendilerine ayırıyor.

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Geçmişte de bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bilinen çitlembik bugün ise ilaç ve kozmetik sanayisinde tercih ediliyor.

Bu yıl bölgeden yaklaşık 300 ton rekoltenin beklendiği çitlembik çoğunlukla İstanbul, Ankara ve Bursa'daki ilaç ve kozmetik sanayisi firmalarına gönderiliyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya yaptığı açıklamada, çitlembiğin son yıllarda ilçenin alternatif gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

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İLAÇ VE KOZMETİKTE KULLANILIYOR

Bu yıl 300 ton rekolte tahmin ettiklerini hatırlatan Karakaya, şöyle konuştu: "Çitlembik ilçemiz için ciddi bir kazanç kapısı ve şu an kilosu 10 liradan tüccara yerinde teslim ediliyor. Doğada kendiliğinden yetişen bu ürüne erkekler ilgi göstermiyor o nedenle kadınlarımız tarafından hasat ediliyor. Daha sonra ilaç ve kozmetik sanayisi için büyük şehirlere gönderiliyor."

Demirci'nin ilaç ve kozmetik sanayisi için ciddi bir potansiyel barındırdığına dikkati çeken Karakaya, aynı sektörde kullanılan papatya ve hatmi çiçeğinin de yine kadınlar tarafından toplandığını dile getirdi.

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Karakaya, bölge halkını alternatif ürünlere yönlendirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi. Sevinçler Mahallesi sakinlerinden Hatice Yetiş de uzun yıllar çitlembik toplayarak ev ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Çitlembiği toplamanın çok zor olduğunu anlatan Yetiş, "Araziye sabah erken çıkıyoruz. Çok yağlı olduğu için zaman zaman eldivenlerle topluyoruz. Topladığımızı evimize götürüp yıkayıp kurutuyoruz. Sonra da gelen tüccarlara satıyoruz. Kışın evimize de ayırıp kahvesini ya da çerez olarak tüketiyoruz" diye konuştu.

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Hediye Karaşahin ise 12 yaşından bu yana kırlarda çitlembik topladığını belirtti. Eskiden çitlembiğin yağını çıkardıklarını anlatan Karaşahin, "Tüccarlar ayağımıza kadar geldiği için onlara satıyoruz. Halimizden memnunuz yaklaşık 1,5 ay günümüz dağda geçiyor ama para kazandığımız için buna değiyor" ifadelerini kullandı.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
ilham veren kadınlar çitlembik

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