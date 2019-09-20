Erkekler ilgilenmedi, kadınların elinden şifaya dönüştü! Çitlembik, kadınların kazanç kapısı oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde doğal olarak yetişen ve ilaç-kozmetik sektöründe kullanılan çitlembik kadınlar tarafından hasat ediliyor.

KİLOGRAMI 10 LİRADAN SATILIYOR

Eylülde başlayan ve gelecek ayın ortalarına kadar süren hasat döneminde yaklaşık 500 kadın çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde araziye çıkan kadınlar öğle saatlerine kadar çitlembik topluyor. Çuvallara doldurdukları ürünü evlerinde yıkayıp kurutan kadınlar çitlembiği, tüccarlara kilogramını 10 liradan satıyor, küçük bir kısmını da kahve ve çerez için kendilerine ayırıyor.

Geçmişte de bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bilinen çitlembik bugün ise ilaç ve kozmetik sanayisinde tercih ediliyor.

Bu yıl bölgeden yaklaşık 300 ton rekoltenin beklendiği çitlembik çoğunlukla İstanbul, Ankara ve Bursa'daki ilaç ve kozmetik sanayisi firmalarına gönderiliyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya yaptığı açıklamada, çitlembiğin son yıllarda ilçenin alternatif gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

İLAÇ VE KOZMETİKTE KULLANILIYOR