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Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 19:17 | Son Güncelleme

Tunceli’de bir grup erkek, son zamanlarda artan kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla etek giydi.Tunceli’de Tiyatro Yönetmeni Yılmazcan Şare öncülüğünde bir araya gelen bir grup erkek, kadına yönelik şiddeti farklı bir şekilde protesto etti.

Tunceli’de bir grup erkek, son zamanlarda artan kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla etek giydi.

Tunceli’de Tiyatro Yönetmeni Yılmazcan Şare öncülüğünde bir araya gelen bir grup erkek, kadına yönelik şiddeti farklı bir şekilde protesto etti. Seyit Rıza Meydanı’nda tiyatro şeklinde sergilenen protestoda etek giyen erkekler, mahcup şekilde ayakta dikilirken kadınlar da beş dakikalık oturma eylemi yaptı. Tiyatro şeklinde sergilenen protestoda bir grup kadın ise ellerindeki süpürgelerle, yere atılan tespih tanelerini süpürdü.

Gerçekleştirdikleri protestoya ilişkin açıklama yapan Yılmazcan Şare, “Maalesef ülkemizde gün geçtikçe kadına uygulanan şiddet artmaktadır. Bunun için talebimiz acil önlemlerin alınmasıdır. Emine Bulut cinayetinin bize gösterdiği şudur, maalesef erkeğe yüklenmiş olan misyon kadına şiddeti kendinde hak görüyor. Bizim de kız kardeşimiz bir yakınımız öldürülebilir. Onun için caydırıcı cezaların da olması şart. Artık bu insanlar, bu bozuk zihniyete sahip olan üzerindeki erkle hareket eden bu insanları caydıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi şart” dedi.

Protestoya katılan Zeynep Arasan da, “Lütfen erkek çocuğunuzu yetiştirirken ayrım yapmadan yetiştirin. Kız çocuğunuz nasıl incinmesin istiyorsanız oğlunuzun da bir başkasının kızını incitmemesi gerektiğini öğretin. Bir başkasının kızının da oğlunuz kadar değerli olduğunu öğretin. İnsan olmayı öğretin. Anne, babalar olarak, aileler olarak çocuklarımızı daha bilinçli yetiştirelim. Özellikle de erkek çocuklarını” diye konuştu.

Açıklamaların ardından alkışlarla kadına yönelik şiddeti protesto eden grup dağıldı.

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