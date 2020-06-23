Erkekler seks sırasında ne düşünür?

Erkeklerin bütün gün seks düşündüğü düşünülebilir. Çok da yanlış olmayan bu fikir bir konuda bambaşka bir yöne doğru kayıyor. Erkekler seks yapmadıkları zaman seks düşünüyor olabilirler, ama seks sırasında kafalarının bir başka yerde olma ihtimali de hayli fazla. Kadınların en çok merak ettiği sorulardan biri olan erkeklerin seks sırasında ne düşündüğü erkeklere sorulmuş ve bakın nasıl yanıtlar alınmış. Bazıları inanılmayacak kadar tuhaf ve erkeklerle ilgili yargıları tümden yıkacak cinsten. 1. Arabalar Erkeklerin seks sırasında arabalarının bir üst modelini, çok beğendikleri ama alamayacakları o arabayı, satın almak üzere oldukları arabayı, kısaca arabaları düşünüp duruyorlarmış. Büyüseler de içlerinde hala bir çocuk olduğunun kanıtı arabaları bile seksin üstüne geçirebilmeleri olsa gerek. 2. Hafta sonu oynanacak derbi maçı Ligin en kızıştığı dönemde hafta sonu oynanacak derbi maçı sevişirken akıllarının bir köşesinden çıkartmazlarmış. Kadınlar partnerlerinden adını hiç duymadıkları forvet oyuncusunun ismini duymak istemiyorlarsa, sevişirken ne düşünüyorsun diye sormamalı gibi geliyor.

3. Başarılı olabilecek miyim? Erkeklerin seks konusunda yaşadıkları en önemli sorunlardan biri olan başarısızlık korkusu, seks yaparken de akıllarının bir köşesine ansızın gelebiliyor. Hatta bu korku nedeniyle seks sırasındaki performanslarının olumsuz etkilendiğini söylemek mümkün. 4. Orgazm oldu mu acaba? Bu düşünce aslında sanıldıkları kadar bencil olmadıklarını da ortaya koyuyor. Seks yaparken partnerlerinin aldığı haz, orgazm olup olmadığı gibi sorular erkeklerin akıllarının bir köşesinden hiç eksik olmuyor. Partnerlerinin çıkardığı seslerin gerçek olup olmadığını da merak ettikleri bir gerçek. 5. Arkadaşlarım ne yapıyor? Seks sırasında erkeklerin akıllarından anlık geçen sorulardan biri de arkadaşlarının o an ne yaptığı. Mangal mı yapıyorlar, birlikte eğleniyorlar mı, kendisi neden evde, bir yandan da bu sorularla uğraşıp duruyorlar. 6. Duş alsa mıydım? Seks sırasında vücuttan ortaya çıkan kötü kokular rahatsız edici olabilir. Özellikle bir anda başlayan cinsel ilişki sırasında duş takıntısı da ortaya çıkabilir. Bu nedenle bedenlerini saklamaya çalıştıkları bile olabilir. 7. Keşke duş alsaydı Erkeğin kendi bedeniyle ilgili duyduğu rahatsızlığın karşı cinse yansıyan hali. Tabi ki herkes mis gibi kokan bir seks talep eder. Erkekler de birlikte oldukları kadınların kokusundan rahatsız olduğunu fark ettiklerinde duş almış olmalarını düşünebilirler.