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Erkeklerde kısırlığı artıran hastalıklara dikkat!

10.02.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Erkeklerde kısırlığı artıran hastalıklara dikkat!

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yüzde 45'inde erkeğe bağlı nedenler gözleniyor. Kısırlık nedenleri arasında genetik yatkınlığın yanı sıra bazı hastalıklar da bulunuyor. Konu ile ilgili bilgi veren Dr. Nadiye Köroğlu, 'Özellikle erkek infertilitesinde çocuklukta ya da sonraki yaşlarda geçirilen kabakulak veya ateşli hastalıklar, inmemiş testis öyküsü, diyabet, akciğer hastalığı gibi sistemik hastalıklar, mesleki kaynaklı maruziyet sorgulanmalıdır' diyor. İşte detaylar...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tüp Bebek Bölümünden Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, erkeklerde kısırlığının tüp bebek yöntemiyle tedavi edilebileceğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Köroğlu, gebe kalamayan çiftlerin yüzde 40 ila 45’inde erkeğe bağlı nedenler görüldüğüne dikkat çekerek “Erkek değerlendirilirken ilk yapılması gereken detaylı öykünün alınmasıdır. Öyküde özellikle çocuklukta ya da sonraki yaşlarda geçirilen kabakulak veya ateşli hastalıklar, inmemiş testis öyküsü değerlendirilmelidir. Diyabet, akciğer hastalığı gibi sistemik hastalıklar, testis travması, cerrahi öyküsü, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü, mesleki kaynaklı maruziyet sorgulanmalıdır. Ayrıca aşırı kilo problemi, hormon bozukluğuna bağlı aşırı tüylenme ve akne problemi, testislerde ağrı ya da şişlik gibi durumlar söz konusuysa gecikmeden bir doktora başvurulup tedaviye başlanılmalı” diye konuştu.

'TEK ÖRNEKLE KARAR VERMEMEK GEREKİR'

Erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde sperm analizinin en değerli test olduğuna değinen Doç. Dr. Köroğlu, "Genellikle 3 ila 5 günlük cinsel perhiz sonrası mastürbasyonla alınan sperm örneği sayı, hareketlilik, şekil açısından değerlendirilir. Sperm değerlendirmesinin 6 ila 8 hafta aralarla 2 kez yapılması önerilir. Tek bir sperm örneği ile karar vermemek gerekir çünkü aynı erkekte farklı sonuçlar alınabilir. Sperm analizinde anormallik saptanan erkeklerin ürolog tarafından detaylı muayenesinin yapılması gerekir. Sperm analizinde azospermi saptanması yani hiç sperm olmaması ya da sperm sayısının 5 milyon/ml altındaki erkeklerde kromozom analizi yapılmalıdır. En sık görülen kromozomal sorun klinefelter sendromudur. Bu olgularda tüp bebek işlemine ek olarak preimplantasyon genetik tanı (PGT) uygulanması gereği doğmaktadır. Tüp bebek tedavisine başlarken, çiftler için en uygun olan tedavi şekli belirlenir. Böylelikle, tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedaviler sonucu başarı şansı yani gebelik elde etme oranları artmaktadır" dedi.

İHA

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