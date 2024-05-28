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Netanyahu için 'Türkiye harekete geçsin' çağrısı! Bahçeli "caniyahu" deyip ateş püskürdü: "Bir an evvel bekliyoruz"

28.05.2024 11:20
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Roma gezisiyle çok tartışılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi, "Artık İBB'nin müsriflikten bahsetmesine kimse inanmaz" dedi. Bahçeli'nin konuşmasına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki çıkışı da damga vurdu. Bahçeli, Netanyahu için Türkiye'nin harekete geçmesini isteyip ses getirecek çağrısını açıkladı.

Netanyahu için 'Türkiye harekete geçsin' çağrısı! Bahçeli "caniyahu" deyip ateş püskürdü: "Bir an evvel bekliyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında konuştu, gündem yaratacak mesajlar verdi. Netanyahu'yu "caniyahu" olarak adlandırmasıyla dikkat çeken Bahçeli "Beklentimiz İsrail’in katil Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır" dedi. Bahçeli ayrıca terörist elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'nin iade etmesi gerektiğini söyledi.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI: ARTIK KİMSE İNANMAZ

Bahçeli'nin Meclis kürsüsünde gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkan satır başları şöyle:

  • Roma seyahatinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacaktır.

  • Normalleşmesi gereken muhalefet partileridir. Normalleşme ve yumuşama kelimelerinin her cümlenin başına iliştirilip Türkiye Yüzyılı hedeflerimizden ödün vermemiz isteniyorsa hiç kimse boşuna çabalamasın. Uçuk kaçık ve garabet yumuşamaya karnımız tok, yüzümüz de dönüktür.

NETANYAHU İÇİN YAKALAMA KARARI İSTEDİ

  • 26 Mayıs’ta İsrail’in saldırıları sonucu hayata tutunmaya çalışan masumlar katledilmiştir. Gazze’deki zulüm karşısında sessiz kalınamaz İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır. Filistin’in dünya genelinde tanınması çığ gibi genişlemelidir.

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  • Netanyahu, yani caniyahu başta olmak üzere, İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. Netanyahu için tutuklama kaçınılmaz bir akıbettir. İsrail soykırımına karşı somut ve sonuç alıcı adımların kuvvet kullanılarak atılmasından başka bir seçenek kalmamıştır. Beklentimiz İsrail’in katil Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır.

'TERÖRİST GÜLEN' ÇIKIŞI

  • Ankara, Şam ile iş birliğine giderek terör örgütlerinin kaynağı kurutmalı, Türkiye ile Suriye ortak askeri harekata geçmelidir.

  • ABD Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli. Terör örgütlerini destekleyen gayri ahlaki tavırdan vazgeçmeli. FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm unsurları Türkiye'ye iade edilmeli. Eğer verilmezse ABD'de bir terör eyaleti kurulması teklifimizdir.

  • Ne yurt içinde ne de komşu coğrafyalarda ihanete geçit yoktur. ABD'nin komşu coğrafyalarda terör örgütlerine verdiği destek Türkiye'nin güvenliğine aşırı tehdittir.

  • ABD, terörist Gülen’i iade etmelidir.

ŞAMPİYON GALATASARAY'I TEBRİK ETTİ

  • Galatasaray Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum, Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum.
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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