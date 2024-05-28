Netanyahu için 'Türkiye harekete geçsin' çağrısı! Bahçeli "caniyahu" deyip ateş püskürdü: "Bir an evvel bekliyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında konuştu, gündem yaratacak mesajlar verdi. Netanyahu'yu "caniyahu" olarak adlandırmasıyla dikkat çeken Bahçeli "Beklentimiz İsrail’in katil Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır" dedi. Bahçeli ayrıca terörist elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'nin iade etmesi gerektiğini söyledi.
Bahçeli'nin Meclis kürsüsünde gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkan satır başları şöyle:
Roma seyahatinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacaktır.
Ankara, Şam ile iş birliğine giderek terör örgütlerinin kaynağı kurutmalı, Türkiye ile Suriye ortak askeri harekata geçmelidir.
ABD Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli. Terör örgütlerini destekleyen gayri ahlaki tavırdan vazgeçmeli. FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm unsurları Türkiye'ye iade edilmeli. Eğer verilmezse ABD'de bir terör eyaleti kurulması teklifimizdir.
Ne yurt içinde ne de komşu coğrafyalarda ihanete geçit yoktur. ABD'nin komşu coğrafyalarda terör örgütlerine verdiği destek Türkiye'nin güvenliğine aşırı tehdittir.