Erkeklerde kısırlık belirtileri ve tedavileri

Erkeklerin kısır olarak kabul edilebilmeleri için en az bir yıllık bir dönemde korunmasız cinsel ilişki ile çocuk sahibi olamamaları gerekmektedir. Bazı durumlarda bu bir yıllık süreç iki yıla da çıkabilmektedir. Erkeklerde üreme sistemi aslında beyinin hipotalamus bölgesinden başlamakta ve testiste sonlanmaktadır. Bu nedenle kısırlığa neden olan rahatsızlık testislerde olduğu gibi hipotalamus ya da hipofiz bezlerinde de olabilmektedir. Bu bağlamda erkeklerde kısırlık tüm üreme sisteminin anatomik yerlerine göre bölümlerine ayrılmaktadır. Bu şekilde kısırlık yaşayan erkeklerde rahatsızlığın nereden kaynaklandığı tespit etmek tedavi yöntemlerini de farklılaştırabilmektedir. Hipofiz ve hipotalamus da yer alan rahatsızlıklar testis öncesi, spermin dışarı çıkmasına neden olan rahatsızlıklar ise testis sonrası kısırlık olarak kabul edilmektedir.
Kısırlığın Nedenleri?
Erkeklerde kısırlığın birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler fizyolojik nedenler ve çevresel nedenler olarak değerlendirilmektedir. Erkelerde ergenlikten sonra kabakulak hastalığının görülmesi, suçiçeği ve diğer yüksek ateşe neden olan enfeksiyonlar kısırlığa sebep olabilmektedir. Ayrıca çocukluk çağında kanser tedavisi gören erkeklerde ileri yaşlarda kısırlık meydana gelebilmektedir. Bu süreçte görülen radyoterapi ve kemoterapi gibi tedaviler sperm üretiminde bozukluklara neden olmaktadır. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar da tedavi edilmedikleri durumlarda zaman içerisinde kısırlığa yol açabilmektedir. Bunların dışında epilepsi ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar da kısırlık sebep olabilir. Bunların dışında ağır kimyasallara maruz kalınan çeşitli meslekler de kısırlığa neden olmaktadır. Bu durum çevresel nedenler olarak kabul edilmektedir.
Erkeklerde Kısırlık Tedavisi
Erkeklerde kısırlık tedavisi, kısırlığın nedenine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca menide sperm hücrelerinin bulunup bulunmaması da tedavi sürecini yakından etkilemektedir. Hormonal bozukluk kaynaklı kısırlık durumlarında ilaç tedavileri başarı sağlayabilmektedir. Menide 10 milyon ve üzeri sperm hücresi bulunan kişilerde ise aşılama yöntemi uygulanmaktadır. Klasik tüp bebek yöntemi de kısırlık tedavileri arasında yer almaktadır. Menide sperm hücresi bulunmayan hastalarda ise Mikro TESE ameliyatı tercih edilmektedir. Mikro TESE ameliyatlarında direkt olarak testisin içerisinde sperm hücresi aranmaktadır. Ancak Y kromozomu üzerinde sperm üretimini kontrol eden bölgelerin bulunmadığı takdirde Mikro TESE ameliyatları da herhangi bir sonuç vermemektedir.
Op. Dr. Seval Taşdemir
** Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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