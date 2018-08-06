Erkeklerde kısırlık belirtileri ve tedavileri

Erkeklerin kısır olarak kabul edilebilmeleri için en az bir yıllık bir dönemde korunmasız cinsel ilişki ile çocuk sahibi olamamaları gerekmektedir. Bazı durumlarda bu bir yıllık süreç iki yıla da çıkabilmektedir. Erkeklerde üreme sistemi aslında beyinin hipotalamus bölgesinden başlamakta ve testiste sonlanmaktadır. Bu nedenle kısırlığa neden olan rahatsızlık testislerde olduğu gibi hipotalamus ya da hipofiz bezlerinde de olabilmektedir. Bu bağlamda erkeklerde kısırlık tüm üreme sisteminin anatomik yerlerine göre bölümlerine ayrılmaktadır. Bu şekilde kısırlık yaşayan erkeklerde rahatsızlığın nereden kaynaklandığı tespit etmek tedavi yöntemlerini de farklılaştırabilmektedir. Hipofiz ve hipotalamus da yer alan rahatsızlıklar testis öncesi, spermin dışarı çıkmasına neden olan rahatsızlıklar ise testis sonrası kısırlık olarak kabul edilmektedir.

Kısırlığın Nedenleri?

Erkeklerde kısırlığın birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler fizyolojik nedenler ve çevresel nedenler olarak değerlendirilmektedir. Erkelerde ergenlikten sonra kabakulak hastalığının görülmesi, suçiçeği ve diğer yüksek ateşe neden olan enfeksiyonlar kısırlığa sebep olabilmektedir. Ayrıca çocukluk çağında kanser tedavisi gören erkeklerde ileri yaşlarda kısırlık meydana gelebilmektedir. Bu süreçte görülen radyoterapi ve kemoterapi gibi tedaviler sperm üretiminde bozukluklara neden olmaktadır. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar da tedavi edilmedikleri durumlarda zaman içerisinde kısırlığa yol açabilmektedir. Bunların dışında epilepsi ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar da kısırlık sebep olabilir. Bunların dışında ağır kimyasallara maruz kalınan çeşitli meslekler de kısırlığa neden olmaktadır. Bu durum çevresel nedenler olarak kabul edilmektedir.