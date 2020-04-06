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Erkeklerin dikkatine! 50 yaşından sonra tüp bebek yöntemiyle baba olma şansı düşüyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Babalıktan vazgeçip daha sonra ileri yaşlarda tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olacağını sanan erkeklerin elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü, ellili yaşlarda tüp bebek yoluyla bebek sahibi olma şansı erkeklerde otuzlu yaşlara göre üçte bir oranında azalıyor.

Erkeklerin dikkatine! 50 yaşından sonra tüp bebek yöntemiyle baba olma şansı düşüyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay (Görgen), çocuk yapmayı düşünen erkeklere şu tavsiyelerde bulundu: “Menopoz yaşayan kadınlar, ortalama 51 yaşından itibaren yumurta üretmez oluyorlar. Erkeklerin sperminde de kademeli olarak ortaya çıkan ve zarar veren birikmiş mutasyon yüzünden sperm üretimi dikkate değer bir etki görebilir.

Bu mekanizmanın, daha ileri yaşta baba olan erkeklerin çocuklarında, otizm gibi gelişimsel bozukluk oranının neden daha yüksek olduğuna bir açıklama getirebileceği düşünülüyor.

Erkeklerin spermlerinde 50 yaşına kadar yaş nedeniyle bozulma ortaya çıkmıyor, ancak bu yaştan sonra dikkate değer bir düşüş görülüyor. Kadınlar menopoza girdikten sonra, kadın üreme organlarının işlevi ortadan kalkıyor. Erkeklerde sperm üretimi kalitesi ve miktarı yaş ile birlikte azalıyor ve bunun dikkate değer etkisi 50 yaşından sonra ortaya çıkıyor.

Londra’daki Üreme ve Genetik Sağlığı Merkezi’ndeki yaklaşık 5 bin tüp bebek işlem kayıtları üzerinde yapılan araştırmaya göre, 35 yaş altındaki erkeklerin yarısının eşlerini sorunsuz bir şekilde hamile bırakabilme gücüne sahip olduğu gözlendi. Yaşları 41 – 45 arası olan erkeklerde bu oranın yüzde 35,1’e, 51 yaşındakilerde yüzde 30,5’e düştüğü görüldü.

Erkeklerin yaşamları boyunca üretken olmayacaklarını ve yaşlandıkça sorun yaşamalarının daha olası olduğunu bilmeleri gerekir.”


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erkeklerde kısırlık, tüp bebek,

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