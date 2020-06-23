Erkeklerin Hoşuna Giden İltifatlar

Sevdikleri insanlar tarafından güzel sözler duymak isteyen yalnızca kadınlar değil. Erkekler de en az kadınlar gibi beğenildiklerini duymaktan büyük bir haz alırlar. Yani iltifat edilmesi gereken kişiler her zaman kadınlar değildir. Kadınlar da yeri geldiğinde erkeklere güzel sözler söyleyerek onları şımartmalı, egolarını tatmin etmelidir. Beğeni tek taraflı olduğunda kimi zaman can sıkıcı olabilir. Bu yüzden hep bana hep bana dememeli, zaman zaman sevdiğiniz adamın duymak istediği sözleri de söylemelisiniz. Erkeklerin hoşuna giden konular genellikle iş, aile, kültür, güç ve fark edilir olmaktır. Erkekler kendilerini beğenen kadınlara farklı bir gözle bakmaya başlarlar. Onların iltifatlarının karşılıksız kalmaması gerektiğini düşünürler. Bu yüzden egolarına dokunan, onları gaza getiren sözler sizi zafere ulaştırır. Bu sözlerin meziyetlerinden faydalanın! Tabii meziyetlerinden faydalanın derken bu demek değildir ki bu sözleri isteklerinize ulaşmak için bir araç olarak kullanın. Hiç hissetmediğiniz sözleri söyleyerek onları yüceltin. Hayır tabii ki ilişki bu demek değil. Bunu sadece ilişkinize renk katacak küçük detaylar olarak görün. Sevgilinizin kalbine giden yolu iyi bilirseniz mutlu bir beraberliği de garantilersiniz. Peki erkeklerin sevgilisinden duymaktan hoşlandığı sözler nelerdir?

1. Çok zeki ve esprili olduğunu söylemek Bir erkek hem entelektüel hem de dışa dönük ise duymak isteyeceği sözlerin başında zekasının ve esprisi yeteneğinin övülmesi gelir. Anlattığı şeylerin insanlar tarafından can kulağıyla dinlenmesini ve fikirlerinin onaylanmasını isteyen bu erkeklerin kalbine giden en kestirme yol "Bu gece yine formundasın" "Bu konu ile ilgili ne kadar çok bilgiye sahipsin" ya da " Muhabbetin ne kadar güzel, zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim bile" gibi sözler söylemekten geçer. 2. Güçlü olduğunu vurgulamak Bir erkeğin hayattaki önceliği sevdiği kişileri koruyup kollamaktır. Bu duygu her erkeğin içinde mutlaka vardır. Bu yüzden güçlü görünmek onlar için çok önemlidir. Erkekler kendilerine ihtiyaç duyulduğunu hissetmek ister. Bir kadın olarak onun egosunu tatmin etmenin en güzel yolu ona ihtiyaç duyulduğunu hissettirmektir. Yani "Sen olmasan ben bu işi hayatta halledemezdim" gibi sözler oldukça etkilidir. 3. Ailesini övmek Bir erkek ne olursa olsun ailesine çok değer verir ve onları el üstünde tutar. Konu aile olduğunda akan sular durur. Erkekler için aile konusu hassastır yani. Bu yüzden siz siz olun sevdiğiniz erkeğin ailesini kötüleyen sözler söylemeyin. Aksine ailesinin ne kadar iyi ve cana yakın olduğundan, onu ne kadar iyi yetiştirdiklerinden, ailesini tanımaktan dolayı ne kadar mutlu olduğunuzdan bahsedin. Bu onu hem mutlu edecek hem de sizinle ilgili ileriye dönük planlar yapmasını sağlayacaktır.

4. İşinde ne kadar başarılı olduğundan bahsetmek Bir erkeğin ailesi kadar iş hayatındaki başarısı da çok önemlidir. Sorumluluk sahibi olduğunu ve yaptığı işlerde ne kadar yetenekli olduğunu göstermek çoğu erkek için önemli bir meziyettir. Özellikle sevdiği kadın tarafından çalışkan ve başarılı olduğuyla ilgili güzel sözler duymak hoşuna gider. "Sen bu işi bu kadar kısa zamanda nasıl başarabildin" ya da "bu işte gerçekten çok iyisin" gibi sözler egosunu tatmin edecektir. Onun yeteneklerine değer verin ve yaptığı işle yakından ilgilenin. İşinde kısa sürede yükseleceğine inandığınızı belirtin. Ayrıca evleneceğiniz zaman size ne kadar iyi bir gelecek sunacağından da bahsetmeyi unutmayın. Bu bir erkeği çok gururlandırır ve kendisini şanslı hissetmesini sağlar. 5. Giyim tarzının ne kadar güzel olduğunu belirtmek Kimi erkek giyim kuşamına oldukça düşkündür. Özellikle modayı yakından takip eder ve giydiklerini kendisine yakıştırmaya özen gösterir. Eğer böyle bir erkekle birlikteyseniz onun tarzına yönelik sözler söylemeyi ihmal etmeyin. "Tarzına hayranım" ya da "Bugün yine muhteşem görünüyorsun" gibi sözler onun gönlünü fetheder. Böyle erkekler aynı zamanda çok temiz ve bakımlıdır. Onun mis gibi koktuğuna dair sözler de söyleyebilirsiniz. "Parfümün yeni mi? Kokusu harika" gibi sözler onu çok mutlu eder çünkü her haliyle fark edilebilir olmak onun için çok önemlidir. Ayrıca onlar aynı şekilde kendileri gibi temiz ve bakımlı kadınları tercih ederler. Bu yüzden aman ha kişisel bakımınızı ihmal etmeyin.