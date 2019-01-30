Erkeklerin ne istediğini anlamak için şekilden şekile girdi! İşte ortaya çıkan ilginç sonuçlar

36 yaşındaki Hayley Leeanna, erkeklerin karşı cinste en çok neye dikakt ettiğini anlayabilmek için iki kaftada 7 farklı profil denedi. Hayley'e göre erkeklerin çoğunluğu esmer kadınları ancak yaşlı ve zengin erkekler sarışınları tercih ediyor.

Hayley'in ilgi çekici görünümlerinden biri de gözlük takmasıydı. Bu süreçte tanıştıkları erkekler kendisini entelektüel, iş kadını kıyafetleri ile tanıştıkları kişilerse çok sıkıcı bulmuş.

Hayley, 'esmer profilin görüntülenmesi yüzde 87 oranında ve sadece cinsel ilişki arayan erkek mesajlarıyla dolu' diyerek konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Ne yazık ki birçok erkek sadece bir şeye ilgi duyuyordu. Biraz konuştuktan sonra ilk buluşmada cinsel ilişki teklif ediyorlardı. Bunda tabii ki fotoğrafımın etkisi olabilir.''

Sarışın profilin görüntülenmesi yüzde 43 ve zengin yaşlı erkeklerden oluşuyor. Çoğunluğu evli olan bu erkekler parti kızı görünümü nedeniyle genç kıza birlikte güzel vakit geçirmek istediklerini söylemiş.

Spor yapan profilde yüzde 25 görüntülenme olurken mesajlar arkadaşlık arayan erkeklerden gelmiş. Hayley bu durumu şöyle anlatıyor: ''Bu profili görüntüleyenler restoran ya da bar yerine spor salonun buluşmayı teklif etti. Burada gerçekten iyi ve samimi erkeklerle tanıştığımı söyleyebilirim.''