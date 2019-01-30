KADIN

Erkeklerin ne istediğini anlamak için şekilden şekile girdi! İşte ortaya çıkan ilginç sonuçlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 17:16 | Son Güncelleme

İngiltere Cambridgeshire'da yaşayan model Hayley Leeanna, erkeklerin neye önem verdiğini ve ne istediğini anlamak için ilginç bir yola başvurdu. İki hafta boyunca bir partner sitesinde 7 farklı görünüme bürünen genç kadın, bakın hangi sonuçlara vardı.

Erkeklerin ne istediğini anlamak için şekilden şekile girdi! İşte ortaya çıkan ilginç sonuçlar

36 yaşındaki Hayley Leeanna, erkeklerin karşı cinste en çok neye dikakt ettiğini anlayabilmek için iki kaftada 7 farklı profil denedi. Hayley'e göre erkeklerin çoğunluğu esmer kadınları ancak yaşlı ve zengin erkekler sarışınları tercih ediyor.

1

Hayley'in ilgi çekici görünümlerinden biri de gözlük takmasıydı. Bu süreçte tanıştıkları erkekler kendisini entelektüel, iş kadını kıyafetleri ile tanıştıkları kişilerse çok sıkıcı bulmuş.

Hayley, 'esmer profilin görüntülenmesi yüzde 87 oranında ve sadece cinsel ilişki arayan erkek mesajlarıyla dolu' diyerek konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Ne yazık ki birçok erkek sadece bir şeye ilgi duyuyordu. Biraz konuştuktan sonra ilk buluşmada cinsel ilişki teklif ediyorlardı. Bunda tabii ki fotoğrafımın etkisi olabilir.''

2

Sarışın profilin görüntülenmesi yüzde 43 ve zengin yaşlı erkeklerden oluşuyor. Çoğunluğu evli olan bu erkekler parti kızı görünümü nedeniyle genç kıza birlikte güzel vakit geçirmek istediklerini söylemiş.

3

Spor yapan profilde yüzde 25 görüntülenme olurken mesajlar arkadaşlık arayan erkeklerden gelmiş. Hayley bu durumu şöyle anlatıyor: ''Bu profili görüntüleyenler restoran ya da bar yerine spor salonun buluşmayı teklif etti. Burada gerçekten iyi ve samimi erkeklerle tanıştığımı söyleyebilirim.''

4

Hayley kendisi gibi olduğu profilde yüzde 32 görüntülenme aldı. Durumu ise şöyle değerlendiriyor: ''Hayatın tadını çıkarmayı ve olgun erkeklerle konuşmayı seviyorum. Profilim beni yansıttığı için erkekleri biraz daha gerçekçi bulduğumu söylemeliyim. Çünkü yapmacık bir şey yoktu. Profilimi ziyaret edenler düzgün bir ilişki aradıklarını söylüyordu.''

9

Gözlüklü profilinin görüntülenmesi oldukça az sadece yüzde 4 ama Hayley tanıştığı erkeklerin çok kibar ve hoş olduğunu söylüyor. Ancak maddi durumlarının biraz zayıf olduğunu belirtiyor.

5

İş kadını kıyafeti Hayley'e yüzde 8 yaklaşım sağlamış. Buluşmaya giderken kaliteli erkeklerle tanışacağını düşünmüş ama iş kadını kimliğiyle oldukça sıkıcı kişilerle karşılaşmış.

6

Hayley'in makyajsız profiline kimse bakmamış bile. Hayley ''erkeklerin bu görünüşümü beğenebileceğini düşündüm ancak kimse sivilceleri olan bir kadınla çıkmak istemiyor galiba'' diye konuşuyor.

7


Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Hepsi gerçek! 'Sadece bana inanın'Hepsi gerçek! 'Sadece bana inanın'
Sevgililer Günü'nde gidilebilecek romantik rotalarSevgililer Günü'nde gidilebilecek romantik rotalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayley Leeanna erkekler kadınlarda hangi görünümü seviyor

En Çok Okunan Haberler

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Eğer haşladığınız yumurtalar grileşiyorsa..

Eğer haşladığınız yumurtalar grileşiyorsa..

İyi haber! Artık bunun için bir bahaneniz var

İyi haber! Artık bunun için bir bahaneniz var

Tarihi değiştiren keşif! Meğer ilk sütyen bakın kaç yıllıkmış?

Tarihi değiştiren keşif! Meğer ilk sütyen bakın kaç yıllıkmış?

'Sürekli vajinanı tıraş etmelisin! Çünkü...'

'Sürekli vajinanı tıraş etmelisin! Çünkü...'

Kendi diş macununuzu kendiniz yapın!

Kendi diş macununuzu kendiniz yapın!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

40 değil 50 değil bakın kaç çocuğu var

40 değil 50 değil bakın kaç çocuğu var

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Doğmamış bebeği hayatını kurtardı!

Doğmamış bebeği hayatını kurtardı!

Babası tarafından asit saldırısına uğradı annesi öldürüldü!

Babası tarafından asit saldırısına uğradı annesi öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
50 kilo verdi çatlak izlerini ve selülitlerini paylaşarak fenomen oldu

Hepsi gerçek! 'Sadece bana inanın'

Sevgililer Günü'nde gidilebilecek romantik rotalar

Sevgililer Günü'nde gidilebilecek romantik rotalar

Vitiligolu model isyan etti! 'Ne yani böyleyim diye ölmem mi gerekiyor?'

İsyan etti! 'Ölmem mi gerek?'

Kraliyet ailesinin doktorundan sağlıklı ve genç kalmanıza yardımcı olabilecek öneriler

Düşeslerin böyle görünmelerin bir nedeni var

Sevgililer Günü'nde sevgilisiz olmak! Üzülmeyin yalnız değilsiniz

Sevgililer Günü'nde sevgilisiz olmak! Üzülmeyin yalnız değilsiniz

Şarkıcı Bebe Rexha tasarımcılara isyan etti! '40 beden kalçalarım hala Grammy’e gidiyor'

İsyan etti! 'Beğenmediğiniz kalçalarım...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.