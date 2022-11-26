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Erken seçim için '16 Nisan' iddiası doğru mu? Mustafa Destici canlı yayında açıkladı…

26.11.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2023 seçimlerini merakla beklerken geçtiğimiz günlerde ortaya atılan erken seçim iddiası ile ilgili BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti’nin erken seçim için 16 Nisan tarihini düşündüğünü söylediği iddia edilen Destici canlı yayında böyle bir açıklamasının olmadığını belirterek ‘AK Parti 16 Nisan'ı istiyor. 17 Nisan'da da oruca kalkılıyor şeklinde bir sözüm olmadı’ ifadelerini kullandı.

Erken seçim için '16 Nisan' iddiası doğru mu? Mustafa Destici canlı yayında açıkladı…

Erken seçim olacak mı? Erken seçim iddiası için dikkat çeken sözler geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim için 16 Nisan'ı işaret ettiğine yönelik iddialara canlı yayında yanıt verdi. Katıldığı televizyon programında söz konusu ifadelerin doğru olmadığını belirten Destici, "AK Parti 16 Nisan'ı istiyor. 17 Nisan'da da oruca kalkılıyor şeklinde bir sözüm olmadı" diye konuştu.

"KESİNLİKLE BÖYLE BİR SÖZÜM OLMADI"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında, iddia edilenin aksine seçim için tarih vermediğini söyledi. Destici, "Benim söylediğim şuydu. Seçim haziranda değil de mayısta yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bu üniversite sınavı, hac mevsimi, yurtdışından gelen soydaşlarımız, büyükşehirlerden köylere ya da diğer taşraya gitmelerin başlaması, okulların tatil olması bütün bunlar sebep olarak değerlendirme içine alınabilir. Ama 'Şu tarihte olabilir, bu tarihte olmaz ya da AK Parti 16 Nisan'ı istiyor, 17 Nisan'da da oruca kalkılıyor' Kesinlikle benim öyle bir sözüm olmadı." ifadelerini kullandı.

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"BU İFADELERİN HİÇBİRİSİ BANA AİT DEĞİL"

Destici sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ona aktaranlar yanlış atarmıştır. Ben 'Muharrem bey böyle yazmıştır' demiyorum. Onu okumadım. Ben sadece 'Bu ifadelerin hiçbirisi bana ait değildir' diyorum."

‘16 NİSAN’DA SEÇİM OLACAK’ İDDİASI

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın seçim tarihleriyle ilgili köşesine taşıdığı iddia, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce mayıs ayı ihtimali için konuştuklarını belirten Sarıkaya, BBP Lideri'nin şunları anlattığını yazdı:

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ile 18 Haziran tarihi üzerinde konuşurken, Mayıs ihtimali üzerinde de durmuştuk. 18 Haziran'da YKS, hac, yurt dışından gelecek gurbetçilerin durumu gibi faktörleri göz önüne alıp, mayısta yapılmasının faydalı olacağı kanaatimizi paylaşmıştık. Ama mayıs konusunda da bir karara varmamıştık. O günden sonra da bir daha ele almadık.16 Nisan'da seçim yapılır, akşamında da oruca kalkılır; AK Parti bunu arzuluyor olabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici erken seçim

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