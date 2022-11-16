İki farklı ankette iki farklı sonuç! Birinde fark attı birinde arkada kaldı... İşte ittifaklar arasındaki son durum

Türkiye seçim sürecine girdi. 2023 yılında yapılacak seçimler diğer seçimlerde olduğu gibi Türkiye için tarihi bir önem taşıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli değil. Seçim tarihinin açıklanmasıyla beraber 6'lı masada yer alan siyasi partilerin genel başkanlarının bir araya gelip ortak adayı açıklaması bekleniyor.

GÖZLER ANKETLERDE

Her ay düzenli olarak yayınlanan anket sonuçları seçimlerin yaklaşmasıyla vatandaşların daha çok ilgisini çekmeye başladı. Son olarak Ada Araştırma ve MAK Danışmanlık şirketlerinin anket sonuçları yayınladı. İki anket sonucu arasından belirgin fark ise gözlerden kaçmadı. Ada Araştırma şirketinin anket sonucunda Cumhur İttifakı açık ara önde yer alırken MAK Danışmanlık şirketinin açıkladığı sonuçlarda az bir farkla Millet İttifakı'nın önde olduğu görüldü. 6'lı masadaki partileri baz alıp hesaplandığında ise toplam sonucun Cumhur İttifakı'nın 5 puan önünde yer aldığı belirlendi. İşte iki anket şirketi ve sonuçları...

ADA ARAŞTIRMA

Ekim ayında 81 ilde yapılan ancak Kasım ayında açıklanan araştırma 3 bin 29 kişi arasında yapıldı. AK Parti yüzde 40,2 ile birinci parti olurken en yakın rakibi CHP 22,6 ile ikinci parti oldu. HDP yüzde 10,7 ile üçüncü, İYİ Parti 10,4 ile dördüncü, MHP ise yüzde 8,6 ile beşinci parti oldu. Ada araştırmanın sonuçları şu şekilde sıralandı;

AK Parti: %40,2

CHP: %22,6

HDP: %10,7

İYİ Parti: %10,4

MHP: %8,6

Yeniden Refah Partisi: %2,4

MAK ARAŞTIRMA

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat katıldığı bir radyo programında Kasım ayı anket sonuçlarını açıkladı.Kulat "Yüzde 45 bandında bir Altılı masa, yüzde 40-41 bandında da bir Cumhur İttifakı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulat'ın anketin detaylarını açıkladığı konuşması şu şekilde devam etti;



Kasım ayının ilk haftası anket sonuçlarından bahsetmemiz gerekirse 32-33 bandında bir AK Parti var. MHP yaklaşık 8 bandında. Yüzde 40-41 bandında bir Cumhur İttifakı partilerini görüyoruz. Millet İttifakı ya da 6’lı masa dediğimiz bileşim ise; CHP yüzde 24-25 bandında seyrediyor. Orada da bir yükseliş vardı, son zamanlarda düşmeye başladı. İYİ Parti 15 bandında. İkisi yaklaşık 40 puan yapıyor. Diğer 4 bileşen (Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi) toplamının da yüzde 5 civarında olduğu görülüyor. Gelecek Partisi’nde bir aşağı doğru ivme, Deva partisinde yukarıya doğru bir çıkış görülüyor. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere. Topladığınız zaman yaklaşık 45 bandında bir 6’lı Masa, 40-41 bandında da Cumhur İttifakı görüyoruz. Geri kalan 15 puanlık oy ise; yaklaşık 10 puanı HDP’li seçmen, diğer 5 puan da Zafer Partisi, Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi gibi farklı partilerden geliyor. Kararsızlar oranı ise değişmekle beraber düşüyor. Yaklaşık 6 puan. ‘Sandığa gitmeyeceğim’ diyenlerin oranı ise son olarak yüzde 15’lerde.



