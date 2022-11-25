SON DAKİKA | Seçime 7 ay kala son anket yayınladı! AK Parti'nin oyu CHP ve İYİ Parti'nin toplam artışından daha fazla arttı

Son dakika: Türkiye gündeminde 2023 seçimlerine kısa bir süre kala cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalar hız kazanırken anketlerden gelen sonuçlar da merakla takip ediliyor. Hem siyasi partilerin hem de vatandaşların merak ettiği kamuoyu araştırmalarında seçmenlerin oyunu hangi partiye vermeyi düşündüğüne dair yanıt aranıyor. ORC Araştırma tarafından yayınlanan son çalışmada 'bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz' sorusu seçmenlere soruldu. Anket 45 ilde 4 bin 280 kişi ile yüz yüze yapıldı. Ankette AK Parti'deki hareket dikkat çekti. İşte detaylar...

ANKETTE AK PARTİ ÖNDE

Son ankette AK Parti yüzde 31.1 ile birinci parti olmayı sürdürdü. İkinci parti olarak CHP'nin ise oyu yüzde 24.2 oldu. Ankette İYİ Parti yüzde 17.8, yüzde HDP 7.4, MHP ise yüzde 6.8 oy oranına sahip oldu.

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Son anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı yüzde 37.9, Millet İttifakı yüzde 42,0 oy oranına sahip oldu.

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ATAK

ORC'nin bir önceki seçim anketinde AK Parti'nin oyu yüzde 30.4, CHP'nin oyu yüzde 24, İYİ Parti'nin oyu ise yüzde 17.6 olmuştu. Son ankette AK Parti oyunu 0.7 puan, CHP ve İYİ Parti 0.2 puan artırdı. Böylelikle AK Parti'nin CHP ve İYİ Parti'nin toplamından daha fazla oyunu artırdığı görülüyor.

