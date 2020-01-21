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  4. Ermenistan Cumhurbaşkanı, Davos'ta Neçirvan Barzani ile görüştü

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Davos'ta Neçirvan Barzani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 22:35 | Son Güncelleme

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Davos'ta Neçirvan Barzani ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İsviçre'nin Davos kasabasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Ermeni yatırımcıların bölgedeki faaliyetlerini ele aldı.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani ve Sarkisyan, Davos'ta düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda bir araya geldi.

Basına kapalı toplantıda, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Ermeni yatırımcılar için bölgede uygun zemin oluşturulması ele alındı.

İkili, Erbil-Bağdat arasındaki ilişkiler için başlatılan diyalog, bölgedeki son gelişmeler ve gerilimin düşürülmesi konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Barzani, Davos'ta İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile de bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Cumhurbaşkanı ırak Neçirvan Barzani

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