Erotik klibi olay olmuştu! Hadise şimdi de oryantal dansıyla gündem oldu! Yorumları kapatıp paylaştı...

Dillere pelesenk olan şarkıları, konser kıyafetleri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise son olarak yeni şarkısının klibiyle uzun süre konuşulmuştu. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa oryantal şovuyla gündem oldu.

Hadise, iddialı dansını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin dansı kısa sürede büyük beğeni toplarken, Hadise bu videosunu yorumlara kapattı.

KLİBİ OLAY OLMUŞTU

Son dönemde hem dansları hemde iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise erotik sahnelerin yer aldığı klibi ile çok konuşulmuştu.

Klipte, Hadise'nin sevişme sahneleri dikkat çekmişti. Hadise'nin iddialı klibini izleyenler; 'Klip olay', 'Her yaptığı güzel', 'Şarkı, klip, hikayesi ve Hadise’nin güzelliği', 'Söylenecek söz yok', 'Farklı bir aura, farklı bir duruş' gibi yorumlar yaptı.



